Conferencia online para ilustradores: Cómo diseñar un alfabeto puede cambiar tu vida

Cómo diseñar un alfabeto puede cambiar tu vida: de un diseñador aburrido a un ilustrador con estilo propio

ESDI, la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, organiza el próximo jueves 3 de diciembre a partir de las 16.00 horas, una conferencia online donde el ilustrador, diseñador y artista visual argentino (actualmente afincado en Barcelona) Mariano Pascual, hará un recorrido por una selección de proyectos donde, a través de ejemplos, compartirá su proceso creativo y cómo aborda la ilustración desde un punto de vista personal. La charla, titulada Cómo diseñar un alfabeto puede cambiar tu vida: de un diseñador aburrido a un ilustrador con estilo propio, se retransmitirá en directo a través de la plataforma de videollamadas y reuniones virtuales, ZOOM.

El trabajo de Mariano Pascual se caracteriza por ser audaz, arriesgado e irónico, interpretando las formas a través de colores vibrantes representados en forma de patrones visuales, texturas y composiciones. Mezclando elementos abstractos y figurativos con geometría y estructuras de carácter orgánico de forma minimalista y precisa, crea escenas que escapan a la realidad a través de un tinte de fantasía y misterio.

Además de sus proyectos personales, Pascual ha colaborado con una amplia variedad de clientes internacionales, desde medios de comunicación editorial (Bloomber Bussinessweek, DIE ZEIT, Financial Times, It’s Nice That, The Huffington Post, etc) compañías de tecnología e innovación (Google, Apple, LinkedIn, AOL, Twitter, etcétera) y marcas de moda de lujo como Hermès. Para registro y más información sigue este enlace.