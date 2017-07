Dassault Systèmes presenta Studio of the Future en el Superdesign Show de Milán

Entre el 3 y el 9 de abril, y con motivo del Superdesign Show que cada año tiene lugar como parte del FuoriSalone del Salón del Mueble de Milán, Dassault Systèmes presentará su Studio of the Future. Una muestra de cómo la tecnología permite convertir ideas y conceptos en realidad, a través de experiencias virtuales que diluyen los límites entre el mundo real y el virtual; y donde la compañía francesa apuesta por una evolución de las técnicas y procesos de diseño de producto, a partir de la realidad virtual inmersiva, el software y la alta calidad de las imágenes.

En Studio of the Future, los visitantes podrán diseñar y experimentar la que podría ser su casa, gracias a la aplicación Homebyme y al sistema de realidad virtual, HTC Vive, e incluso conectarse a empresarios y profesionales que resolverán sus dudas. Las aplicaciones de CATIA, con las que podrán conceptualizar y visualizar un producto a tiempo real, les permitirán además, junto al HTC Vive Business Edition y la realidad virtual inmersiva, probar, sentarse y explorar una motocicleta virtual. Y es que, con más de 35 años de experiencia en el campo tecnológico, para Dassault Systèmes “el mundo virtual es una herramienta para imaginar soluciones sostenibles que mejoren el real”.