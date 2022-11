El Black Friday llega a Domestika y hay buenas noticias ¡Muy buenas!

Share this...

Un catálogo de 1000 cursos a 9,90 euros cada uno

Domestika, la plataforma educativa online para creativos más importante de la actualidad, ha puesto a disposición de nuestra comunidad un catálogo de 1000 cursos a 9,90 euros cada uno.

Esta promoción es una fantástica oportunidad para hacerte con uno de esos cursos que llevas tiempo rondando y de una vez por todas, comenzar —o mejorar— una nueva faceta de tu vida profesional. Desde incursionar en el sketchbook de retrato, con la guía de la ilustradora y artista polaca Gabriela Niko (ir al curso); aprender Photoshop desde cero con el diseñador gráfico y artista visual catalán, Carles Marsal (ir al curso); o dar los primeros pasos en el universo Procreate, con la ayuda del ilustrador, diseñador gráfico estadounidense —cofundador de la agencia creativa Brave the Woods—, Brad Woodard (ir al curso); hasta adentrarnos en el divertido mundo del diseño de marionetas stop motion, con la ayuda de la talentosa creativa británica, Adeena Grubb (ir al curso); mejorar nuestros conocimientos en Google Ads y Facebook Ads, con dos profesionales del calibre de Arantxa Beltrán y Guillermo Medina (ir al curso); hasta explorar los principios básicos del storytelling, enfocado para freelance y creadores en general, impartido por el diseñador estadounidense, Sun Yi (ir al curso). Sea como sea, las posibilidades de que no encuentres lo que buscas son prácticamente nulas. ¡Ya no tienes excusas!

La contrastada calidad de los talleres y los profesionales que los imparten, que ha llevado a Domestika ha convertirse en la plataforma educativa online para creativos más importante de la actualidad, es una garantía de éxito. ¡Anímate!

Te dejamos aquí enlaces a las categorías de Ilustración, Fotografía y Vídeo, Diseño, 3D y Animación, Arquitectura y Espacios, Diseño Web/App y Moda, para que eches un vistazo tu mismo.