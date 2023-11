El «dream team» de la escuela de diseño textil sueca en la Dutch Design Week

Share this...

Bellos diálogos entre técnicas tradicionales de tejido y el empleo de inteligencia artificial y tecnología 3D, de la mano de jóvenes promesas

Y por aquí seguimos desandando la maravillosa Dutch Design Week por algunos de los segmentos fuertes que suele tener este evento como es el textil.

En este caso, reunidos en una exhibición que se dio cita en el edificio del Design Perron, a pasos de la estación central de Eindhoven, combina tradición y modernidad. O mejor dicho técnicas de tejido tradicional con Inteligencia artificial y 3D de manos de los alumnos de Swedish School of Design que tiene carrera y máster en diseño textil.

¿A saber? La colección Soft objects , proyecto de graduación del estudiante Gaspard Fleury-Dugy quien explora cómo las técnicas de punto pueden utilizarse como herramientas de formación para generar objetos textiles. Así como también sugiere un flujo de trabajo original para concebir formas tejidas, construyendo puentes entre nuevas artesanías digitales como el dibujo en realidad virtual, softwares CAD 3D y programas de tejido.

Así como los hermosos origamis apodados Oriori creados en jacquard de Emilie Palle Holm, el juego de tejido elástico y patrones Revealing Ribs con el que Hedda Borresen desarrolla todo tipo de objetos (desde asientos a colgantes) y la original puesta The Sky is the mirror donde la alumna Mia Lehtonen Madsen combina la astrología con tres técnicas textiles: tejido digital en Jacquard, tejido manual y trenzados de cuerdas, entre otros.