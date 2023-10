Tejiendo sueños de una moda regenerativa: New Order of Fashion en la Dutch Design Week

La propuesta de la plataforma New Order of Fashion (NOoF) exhibida en la Dutch Design Week. Un verdadero dream team de diseñadores de moda conscientes

Tan inteligente y visionario, y poco usual valga recordarlo en el universo fashion, sumergirse en lo más profundo de la esencia en vez de estar mirando desesperadamente la tendencia. Así que en este caso, un más que bravo y diez felicitado, a la plataforma de moda New Order of Fashion (NOoF) que eligió la Dutch Design Week para presentar su hermosa muestra Regeneración: Fashion from the Ground Up.

Una puesta que enaltece las enseñanzas en torno a la relación con la tierra y las personas, recibida de sus ancestros, entre ellos algunos pueblos indígenas, a través de las propuestas de doce jóvenes estudiantes de moda recientemente graduados en Holanda y otros países Europeos.

¿A saber? La española Silvia Acién, diseñadora de prendas de punto regenerativas, creadora de la marca Acien y egresada de la Central Saint Martins, expone un diseño realizado con técnicas tradicionales, aprendidas de su abuela oriunda de una zona rural de España, uniendo pasado y presente. “Guiada por la sabiduría de mi abuela, honro mi herencia a través de técnicas tradicionales que ella me enseñó y de recursos locales que pertenecen a mi pueblo, como el esparto y las cañaberas. Estos materiales llevan la esencia de mi herencia, y me dedico a preservarlos, ya que encierran la autenticidad de mi génesis. Mis prendas están confeccionadas con hilos ecológicos certificados, teñidos a mano con una mezcla de tintes naturales procedentes de bacterias y plantas invasoras. La conservación del agua es un aspecto clave de mi colección, que utiliza materiales y tintes que requieren un uso mínimo de agua en comparación con las alternativas sintéticas. Con cada puntada no sólo creo una prenda, sino un símbolo de mi conexión con mis antepasados, mi comunidad y la Tierra. Con mi colección pretendo inspirar un aprecio más profundo por el mundo natural y la importancia de preservar nuestro patrimonio para las generaciones futuras”, relata.

Bella y profunda también la propuesta Mis memorias materiales: Hands Can Heal – Cloth Can Care de Katerina Knight con un master en el Royal College of Arts de Londres. “Un proyecto nacido de las toxicidades personales a las que me enfrenté trabajando en la industria y de la necesidad urgente de frenar y sanar, tras una época de desafíos personales, en recuperación de una enfermedad física y mental. Me guié por los ritmos naturales de la tierra y trabajé con materiales vivos, cultivados en casa, recogidos localmente y recolectados a lo largo del tiempo” cuenta sobre su más que delicada pieza tejida con hilos.

O la colección de Ruusa Vuori , estudiante de Aalto Fashion en Finlandia, que hace hincapié en los aspectos sensoriales y la experiencia corporal en relación al uso de la indumentaria gracias a su formación como bailarina. “Cómo se siente uno en la prenda, cómo se siente en la piel, cómo se mueve y cómo se mueve uno en ella. La ropa puede ampliar o reducir el espacio personal de quien la lleva, formar un caparazón o invitar a entrar, abrir o cerrar, trazar límites o romperlos. Creo que una prenda es un gesto que evoca una experiencia sensorial. Mi trabajo se ha desarrollado experimentando, en un proceso en el que el propio cuerpo es el sujeto. He intentado escuchar, analizar e ilustrar la información que el cuerpo-sujeto ha interiorizado y presentarla en forma de prenda”, señala. Y agrega: “El ritmo hipnótico del trabajo manual y los movimientos corporales al tejer, hacer punto, cortar y coser han profundizado mi relación tanto con los materiales heredados como con los recién adquiridos. El propio proceso de trabajo ha sido de lo más multisensorial y fronterizo en varios sentidos, como deseo que sea la colección».

Por último, rindieron culto a como muchas culturas sostienen, uno hereda el don de uno de los cuatro abuelos, Ása Bríet Brattaberg, también egresada de Central Saint Martins presenta indumentaria realizada reusando camisas de su abuelo que falleció el año pasado.

“Necesitamos desesperadamente un cambio radical. No mañana, sino ahora, o mejor aún: ayer. Eso es lo que la plataforma de moda New Order of Fashion (NOoF) lleva haciendo desde 2014: idear nuevas formas brillantes y atrevidas de cambiar la industria de la moda”, rematan.