Tributo: Laura Noriega y la poesía de las manos

Más que un emprendimiento, una exquisita cartografía de la diversidad material e inmaterial mexicana

No sólo ostenta uno de los más bellos nombres que uno puede imaginar para un emprendimiento de artesanía y diseño, sino uno de los conceptos más lindos en su lema “Rendir tributo por medio de los objetos a la poesía de las manos”.

Por supuesto, todo parte de una profesional comprometida. Pero, sobre todo, un alma sensible y empática, quien desde que terminó sus estudios, y sobre todo al retornar a su México natal luego de una experiencia en Italia, decidió rescatar y promocionar con su hacer, el increíble acervo material e inmaterial que tiene la artesanía mexicana.

“Cuando empecé, estos cruces entre artesanía y diseño, no eran comunes. Así que recuerdo que me compré un libro increíble sobre maestros artesanos mexicanos y todos los fines de semana seleccionaba uno para ir a visitar. Debo decir que todos me abrieron generosamente sus casas/talleres y me enseñaron sus técnicas sin ningún reparo. Por eso me une a la mayoría un vínculo de muchísimos años, cariño y respeto mutuo”, y por supuesto uno le cree, no sólo por sus maravillosas colecciones de objetos en todo tipo de técnicas y materiales -desde cobre martillado, piedras volcánicas, telares, cerámica, barro bruñido, rojo y canelo, bordado Tenango y cestería, entre otros- sino porque ahora mismo, cuando nos lo detalla personalmente, su voz y cara se encienden y logra hechizarnos con cada una de las anécdotas y experiencias de tantos años. Hablamos de Laura Noriega, una de las diseñadoras más dúctiles para estos diálogos, quien se asoció con su hermana, Gabriela, para crear la marca.

Fue así como nació Tributo, que ahora además es una hermosa tienda en Guadalajara, donde la visitamos. “Mi idea es mapear todo México a través del trabajo con las manos y promover al diseño como herramienta estratégica para impulsar el desarrollo social, económico y cultural colaborando con comunidades artesanales de México”. Y lo está logrando. “Este año con motivo de la inclusión de Tributo en el libro “Designed for life, The world best product designers” de la editorial Phaidon lanzado durante la Milano Design Week en el mes de abril, realizamos una sesión de fotografías con Santiago Vega con los objetos seleccionados para el libro diseñados por mi entre el año 2012 al 2017 que se han vuelto clásicos a través de los años. La silla “Your Skin” , así como “La Bonita”. El “Balance” con su impecable talla a mano en madera de cedro. Así como la línea “La noche” de cuchillos fabricados a mano con acero de las más alta calidad y forjados y las mesas “Venus” de cubierta intercambiable en materiales como el cobre o las piedras naturales”, señala.

Porque Tributo, agrega Laura: “…es una ofrenda a los procesos dinámicos de intercambio entre actividades humanas creativas. Haciendo énfasis en el proceso de diálogo que surge de los desplazamientos, generamos huellas que se traducen en objetos. Viajes emocionales a través de la artesanía. Eso es lo que hacemos y buscamos. Porque nuestras colecciones son una cartografía de la diversidad cultural, técnicas y materiales que se encuentran en nuestro país, fusionando la visión creativa de diseñadores y artesanos provenientes de los estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Nayarit con más de quince diferentes procesos artesanales”, remata.