Valencia celebra el 5º Encuentro de paisaje, “Paisaje a ritmo de ciudad, de tiempos y velocidades”

5º Encuentro de paisaje, “Paisaje a ritmo de ciudad, de tiempos y velocidades”

Los días 27 y 28 de octubre tendrá lugar en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia el 5º Encuentro de paisaje, “Paisaje a ritmo de ciudad, de tiempos y velocidades”. Una iniciativa de la agrupación del COACV (Col·legio Oficial d´Arquitectes de la Comunitat Valenciana), arquitectespelpaisatge, que comprometida con la defensa, protección y valoración del paisaje quiere invitar a los participantes a reflexionar sobre proyectos que reflejen la intensidad y evolución de las ciudades, y el efecto que estos tienen sobre sus habitantes. Actividades en torno a experiencias que “hacen ciudad”, no sólo desde un punto de vista constructivo, sino como una realidad inacabada, suma de todas las historias y acontecimientos que alberga; y que contará con ponentes de la talla de Barcelona Lab For Urban Environmental Justice And Sustainability, Base, Landezine, Lola Domènech, Maíta Fernández-Armesto, Josep Enric G. Alemany, Sergi Godia, Nación Rotonda, Clara Nubiola, Scob y Olga Tarrasó.