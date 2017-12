Arquitectura de emergencia: casa posterremoto ganadora de los premios WAF 2017

Con bloques de tierra prensada

Una casa prototipo posterremoto, edificada en Guangming y proyectada dentro del programa One Village de la Universidad de Hong Kong, recibe el World Building of the Year de los premios que organiza anualmente el WAF (World Architecture Festival). La edificación, construida a partir de bloques de tierra prensada, tiene como objetivo ofrecer un alojamiento más seguro y confortable a los residentes de Guangming. El proyecto se origina tras el terremoto que tuvo lugar en Ludian el año 2014. Para la reconstrucción de la ciudad, y dado que materiales como el ladrillo o el hormigón resultaban demasiado caros para sus habitantes, los arquitectos de la Universidad de Hong Kong decidieron investigar nuevas técnicas de construcción a partir de tierra prensada. Tras dos años de investigación, el resultado ha sido este prototipo económico, sostenible y resistente al posible impacto de futuros nuevos sismos. El jurado de la competición ha definido el proyecto como, “extraordinario”, destacando su ambición y resolución a los problemas de la gente más humilde. La reutilización de materiales y métodos de construcción tradicionales, han sido determinantes durante su deliberación y para considerar el premio como la obra más destacada de este pasado año.