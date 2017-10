Giovanni Vaccarini diseña la nueva imagen de la Sede Central de SPG en Ginebra

Un proyecto de rehabilitación

Giovanni Vaccarini es el responsable de la nueva imagen de la Sede Central de SPG (Société privée de Gérance) en Ginebra, Suiza. Un proyecto de rehabilitación de un edificio existente, al que el arquitecto ha añadido varias plantas para luego cubrir con una “nebulosa de cristal”. A partir de la simple reiteración de múltiples placas de cristal perpendiculares a fachada, la intervención genera un complejo efecto visual que multiplica las perspectivas en función del tiempo y las luces. “Mejorar la calidad del espacio de trabajo fue el objetivo primordial a la hora de plantear el proyecto”, señala el arquitecto, que ha tratado en todo momento de lograr un óptimo nivel de protección solar, sin limitar por ello la vista sobre el entorno. Para ello se ha optado por un panel de vidrio estratificado, que permite múltiples reflexiones y transparencias, e iluminado por leds blancos por la noche, transforma el edificio en una suerte de lámpara urbana al caer el sol. Las células individuales que dan forma a la doble piel permiten ventilar naturalmente la envolvente del edificio, combinándose en invierno con un sistema interno de ventilación forzada que reduce el consumo de energía del edificio en comparación con una fachada tradicional. Además, la división de la fachada en módulos prefabricados proporciona una gran flexibilidad a la hora de disponer las particiones internas.

El cortometraje Deep in the Surface, dirigido por Claudio Esposito y producido por Piranesi Experience en colaboración con The Architecture Player, investiga la dimensión abstracta y conceptual de las nuevas fachadas de la sede central de SPG en Ginebra. La fotografía es de Fabio Paolucci y la banda sonora original de Populous.