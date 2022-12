BeanBea, la exclusiva línea de café en grano de BangBang

Share this...

Simple y efectivo

Los proyectos para autopromoción no dejan de vez en cuando alguna que otra joya. Este es el caso de BeanBean, una línea de café en grano de edición limitada, creada por el estudio canadiense BangBang, propiedad de Simon Laliberté. La idea comienza a forjarse a finales de 2021, como detalle para aquellos clientes que se mantuvieron firmes a los largo de la pandemia causada por el virus del COVID-19.

BeanBean está compuesta de seis variedades repartidas en 138 paquetes compostables de 200 g cada uno. Estéticamente, no hay mucho para decir, simple y efectivo. La intensidad de cada producto está definido por el peso de la tipografía usada. Deliciosamente intuitivo. La propuesta se completa con unos toques en flúor que no hacen otra cosa que mejorarlo todo.