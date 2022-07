Believe In y el reto de diseñar un buen chocolate

El sabor de una morfología asimétrica

Believe In, la famosa agencia creativa canadiense fundada por Blair Thomson en 1996, ha completado un delicioso proyecto gráfico en el que, una vez más, demuestra por qué es uno de los máximos referentes creativos de su país. Se trata de Eonce, una exclusiva marca de chocolate artesanal londinense que busca hacerse un hueco en ultracompetitivo mercado británico. Por supuesto, la propuesta de la gente de Believe In no defraudó. Desde la propia morfología asimétrica de la barra o la elección de los materiales para el packaging, hasta el ecosistema tipográfico o los elementos promocionales, todo funciona, todo gusta. «El nuevo diseño refleja a la perfección el espíritu de nuestra empresa y nuestros productos: honestos y artesanales», comentan desde Eonce.