Bocadillos de diseño: By North, Zwqy.lab, Meme MX, Trüf y Tinge

Roaster & Brew Coffee: la gente de Tinge se lo juega todo al rosa y gana

El joven e interesante estudio polaco, Tinge, propiedad de Izabela Piotrowiak, ha sido el encargado de dar vida gráfica a Roaster & Brew Coffee, un establecimiento gastronómico consagrado al café y todo lo relativo a él, ubicado en el corazón de la gran ciudad de Abu Dabi. La propuesta de la gente de Tinge destaca desde un primer momento por su osada apuesta por el color rosa. Por supuesto, la deliciosa serie de ilustraciones, en clave doodle, brillan con fuerza sobre todas y cada una de las superficies dispuestas, mientras los acertadisimos copies, relajados, casi cómicos, terminan de redondear un proyecto honesto y funcional.

Niveles de consciencia, un serie antológica de Meme MX

El ilustrador y artista mexicano Carlos Mario, más conocido como Meme MX, ha completado una serie personal que bien podría servir como ejemplo para entender la verdadera dimensión de este ingenioso y prolífico creador. Titulada Niveles de consciencia, se trata de una colección de siete placas que destacan inmediatamente por la inmensa cantidad de elementos gráficos, puestos, superpuestos, del derecho y del revés, una suerte de caos ordenado en el que todo parece funcionar aunque la lógica indique lo contrario. Gustan especialmente las figuras humanoides que desde su lugar, viven, observan y padecen las vicisitudes de este logrado universo.

Messymod, la psicodélica baraja francesa de Trüf

Trüf, el estudio estadounidense fundado en 2006 por Adam Goldberg y Monika Kehrer, ha diseñado para Art of Play un espectacular juego de naipes estilo francés en el que cada elemento gráfico ha sido llevado al límite. Cubistas, deconstruidas, hasta rozando la psicodelia a veces, pero siempre sin perder su esencia, cada una de estas pequeñas obras de arte consiguen brillar con luz propia al mismo tiempo que construyen un particular universo lleno de formas, color y fantasía.

By North diseña la línea más artesanal de las cervezas Bådin

By North, el estudio noruego fundado en 2013 por Morten Iveland, ha desarrollado la imagen de una línea de cervezas artesanales de Bådin, una incipiente y atrevida compañía nórdica consagrada a la fabricación y venta de esta particular bebida alcoholica. La propuesta de la gente de By North se hace fuerte en una serie de ilustraciones en clave viñeta, con la que busca realizar una suerte de homenaje a su público objetivo. Geométricos, caricaturescos, al borde del desenfado, los personajes del universo Bådin dotan al producto de una personalidad distintiva que sin duda ayudan a marcar la diferencia en los puntos de venta.

Zwqy.lab diseña el kit de bienvenida de la carrera de la Fiesta de Duanwu

Si la Fiesta de Duanwu es una de las festividades espirituales y religiosas chinas más antiguas y populares del gigante asiático, la carrera de embarcaciones grupales por vías fluviales que se celebra de forma paralela, no lo es menos. Por esta razón, la agencia creativa Zwqy.lab fue la encargada de diseñar un kit de regalos de bienvenida que, sin perder los rasgos propios de una cultura tan rica como la china, debía ayudar a proyectar internacionalmente esta curiosa competición y a su gente. La respuesta llegó en forma de un contenedor paralelepípedo coronado por una asa de cuerda marinera blanca, en la que descansa una atractiva papelería de corte artesanal y tres piezas de Dragon Dumpling, una delicatessen típica de esas fechas. El detalle final es la posibilidad de convertir este volumen en un candelabro. Ingenioso.

La imagen de portada es obra de la ilustradora bielorrusa Nadzeya Makeyeva