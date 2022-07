Bocadillos de diseño: Calvin Sprague, Believe In, Karla Heredia, Transatlantika, Enrike Puerto y Adrià Tañà

Calvin Sprague, ilustración estadounidense, con acento neerlandés

Calvin Sprague, más conocido como Union Haus, es un ilustrador y diseñador gráfico californiano, afincado en Róterdam, que ha conseguido hacerse con un lugar de privilegio en la escena europea gracias a un pulido y ciertamente original estilo. Compañías de la talla de Apple, Huffpost, Wired o Le Monde confían regularmente en su criterio y delicado pulso para comunicar sus productos y servicios. Robustos pero de trazo fino, sus personajes se mueven en territorios donde la abstracción es la constante incontestable. Confeso admirador de creativos consagrados como Saul Bass, Heinz Edelmann o Milton Glase, especialmente de sus primeras etapas, Sprague convence desde la originalidad y la honestidad.

Believe In y el reto de diseñar un buen chocolate

Believe In, la famosa agencia creativa canadiense fundada por Blair Thomson en 1996, ha completado un delicioso proyecto gráfico en el que, una vez más, demuestra por qué es uno de los máximos referentes creativos de su país. Se trata de Eonce, una exclusiva marca de chocolate artesanal londinense que busca hacerse un hueco en ultracompetitivo mercado británico. Por supuesto, la propuesta de la gente de Believe In no defraudó. Desde la propia morfología asimétrica de la barra o la elección de los materiales para el packaging, hasta el ecosistema tipográfico o los elementos promocionales, todo funciona, todo gusta. «El nuevo diseño refleja a la perfección el espíritu de nuestra empresa y nuestros productos: honestos y artesanales», comentan desde Eonce.

Los patrones globulares de Karla Heredia

La joven diseñadora gráfica mexicana Karla Heredia, ha sido la encargada de dar vida y personalidad a Fuse, una exclusiva marca de café en grano saudita. Montada sobre unos exquisitos patrones globulares, el ecosistema tipográfico —en clave flat— destaca especialmente. Un comentario aparte se merece la paleta de colores, pocos pero de alto contraste. Una elección atrevida, teniendo en cuenta el mercado.

Transatlantika desarrolla la identidad de una óptica para niños

Transatlantika, el estudio estadounidense propiedad de Philipp Zurmöhle y Johannes Bösser, ha sido el encargado de diseñar la identidad de Herr Menig Junior, una óptica especializada en productos para los más pequeños. A partir de formas simples, la gente de Transatlantika consiguió componer un paisaje sofisticado donde el color y los patrones geométricos marcan la pauta. El logotipo, una lograda representación de un búho, bebe de la tónica general de una propuesta que, de manera honesta y sin alardes, consigue comunicar los valores de la marca.

Loosey-Goosey, la levadura de diseño de Enrike Puerto y Adrià Tañà

Los diseñadores Enrike Puerto y Adrià Tañà son los responsables de un atrevido proyecto gráfico que, desde el descaro y una confianza absoluta en sus educados criterios, han conseguido fijar, o al menos postular, un nuevo estándar gráfico para levadura en polvo, probablemente uno de los productos con menos glamour de las estanterías, bueno, al menos hasta ahora. Se trata de Loosey-Goosey, una línea de alta gama especializada en pastelería que, montada en un diseño disruptor, busca dar un golpe sobre la mesa.

Las composiciones de Puerto y Tañà pivotan alrededor de unas ilustraciones sutiles y evocadoras. El sistema se completa con un sistema tipográfico a la altura y un ingenioso logotipo donde las letras «o» insinúan el proceso de amasado de la masa madre. Brillante.

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustradora británica Amanda Dilworth.