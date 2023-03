Bocadillos de diseño: Dusan Sol, Elena Miska, Fiona Lena Brown, Retoka y Vanderbrand

El packaging déco de Dusan Sol. Cerveza y diseño serbio

El diseñador y artista digital serbio, Dusan Sol, ha completado un arriesgado y ciertamente atractivo packaging para The Guild, una marca de cervezas artesanales que busca hacerse un hueco en el mercado balcánico. Autodenomínanos como ‘ingenieros cerveceros’, la gente de The Guild buscaba, por un lado, dejar claro su condición 100% artesanal pero también, la exclusividad de sus productos: «La idea de The Guild es la de una ‘sociedad secreta’, misteriosa, oscura, lujosa,… como nuestras cervezas negras», cometa desde The Guild. Con estos antecedentes, Sol se decantó por un omnipresente lienzo negro que potenciara la exquisita serie de ilustraciones en clave art déco que tenía pensada para este proyecto. Destaca especialmente el nivel de detalle en las composiciones y su tácito sentido del humor.

Vanderbrand: diseño editorial para un emprendimiento inmobiliario

Vanderbrand, la famosa agencia creativa dirigida por Julie Vander Herberg, ha completado un impresionante proyecto editorial que destaca, no solo por su inherente belleza y alarde de profesionalidad, sino también por el inusual contexto para el que ha sido creado. Se trata de Alba, una pieza promocional en forma de catalogo y con aires de enciclopedia, con el que se busca trasmitir las cualidades y calidades del homónimo complejo residencial de alto standing ubicado en la ciudad canadiense de Mississauga, a unos 40 km al oeste de Toronto. Si el estupendo manejo de los espacios o el exquisito tratamiento de las imágenes no obra la magia, la encuadernación, maquetación y papelería libre, lo hará.

Los muñecos de trapo de Fiona Lena Brown

La ilustradora argentina Fiona Lena Brown ha conseguido dar vida a un pequeño universo protagonizado por un mismo personaje que, caracterizado de diferentes formas, consigue conectar con el observador inmediatamente. La serie, titulada Gildas, ha sido posible gracias a herramientas de modelado 3D, imaginación y mucho talento. Destaca especialmente especialmente el trabajo realizado en el apartado texturas, impecable.

Elena Miska diseña la identidad de Frank. Menos es más, siempre

La galardonada diseñadora estadounidense Elena Miska ha sido al encargada de desarrollar la identidad de la agencia de comunicación londinense, Frank. El objetivo era componer un paisaje que consiguiese transmitir los valores de la marca y en particular, su intención de «desafiar el status quo de la industria publicitaria».

La respuesta llegó en negro sobre blanco y arrolló. En torno a un depurado logotipo, robusto pero delicado, se hizo orbitar todos y cada uno de los elementos necesarios para dar vida a un sistema dinámico y funcional.

Neon Worms, el relato gráfico 3D de Toni López y Zara Castellanos

«Un nuevo hallazgo ha tenido lugar en un planeta muy lejano a nuestro Sol, concretamente en el planeta Zion, a 5.678.700 km de la Tierra.

La misión ha sido dirigida por la Doctora Jacqueline Johnson, bióloga molecular, y se han descubierto una serie de especímenes a los que ha nombrado Neon Worms.

La composición orgánica y química de estos gusanos les ha permitido evolucionar y sobrevivir a los entornos más hostiles de nuestro Universo.

El equipo de científicos ha secuenciado su ADN para clonarlos y estudiar su evolución aquí en La Tierra, ¿pero qué efectos pueden ocasionar a la vida de nuestro planeta?». Sobre este breve relato ficcional, los diseñadores y artistas digitales catalanes, Toni López y Zara Castellanos, socios fundadores de Retoka, han desarrollado una serie de pósteres en la que se retrata, con notable acierto e ingenio, estos teóricos organismos extraterrestres. Color, volumen y texturas con unos degradados exquisitos, son la tónica de todas las composiciones.

La imagen de portada es obra de la diseñadora griega Marion Toy.