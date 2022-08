Bocadillos de diseño: Human, The Branding People, Owen Gent, Pushan Panda y Lung-Hao Chiang

Centinela, la coctelería en lata de Human. ¡Viva México diseñadores!

Casa Centinela, una de las destilerías de tequila con mayor tradición de México, ha decidido explorar nuevas opciones en el mercado de las bebidas espirituosas, concretamente, el sector de la coctelería en lata. Para ello, ha confiado en Human, el reputado estudio mexicano fundado en 2016 por Alejandro Flores. «Diseñamos un packaging atrevido, vintage,… que representa muy bien la herencia de la marca pero, con un giro en la paleta de colores que refleja el folclore de México y la vitalidad de la escena actual de los cócteles», comenta Flores, y agrega «El producto está dirigido a un público más joven, una suerte de introducción al mundo del tequila y las bebidas espirituosas».

The Branding People y el sector de las bebidas wellbeing

The Branding People, el famoso estudio mexicano fundado en 2012 por Ricardo Viramontes, ha sido el encargado de desarrollar la identidad de Pearly, una marca suiza de zumos naturales que busca hacerse un hueco en el incipiente sector de las bebidas wellbeing. La propuesta de Viramontes y su gente se cimienta en el color y las transparencias. El objetivo era, según comentan, reflejar el carácter orgánico y saludable del producto. «Se trata de un diseño progresivo y dinámico, complementado con una paleta de colores tierra y tonos verdes contrastantes que aluden a una marca fresca y vanguardista, equilibrada con texturas inspiradas en frutas y verduras», comentan.

Las portadas de libros de Owen Gent

Si bien las piezas de Owen Gent han ilustrado un sinfín de artículos en medios de la talla de Wired, The New York Times, Vogue, The New Yorker, BBC News o The Washington Post, por citar algunos, su trabajo en el diseño de portadas de libros es la que ha calado especialmente. Al límite del arte plástico, la propuesta de este joven creador británico destaca por su carácter orgánico, casi silvestre, cuyas pinceladas buscan más la personalidad de las texturas que la precisión de los trazos.

Pushan Panda ofrece una solución viable a los tetrabrik

Aunque los tetrabrik son reciclables, el proceso de separación de materiales es especialmente complejo y caro. Consciente de esta problemática y sus sensibles repercusiones medioambientales, el diseñador indio Pushan Panda ha dado con una solución realista y viable que, de prosperar, podría marcar las diferencias en el sector. Se trata de Bruk una suerte de tetrabrik que, gracias a una nueva configuración de materiales y un sistema de reciclado por troquelado, el usuario puede separar todos sus componentes de forma fácil y eficiente. «Bruk es intuitivo e inclusivo. Bruk es tan conveniente y fácil de usar como un tetrabrik convencional, pero usa menos plástico y es 100% reciclable con equipos convencionales a diferencia de las cajas de papel», comenta su creador.

Taste of Taiwan, de Lung-Hao Chiang

El diseñador gráfico taiwanés Lung-Hao Chiang nos tiene muy bien acostumbrados y esta vez no será la excepción. Se trata de Taste of Taiwan, un sofisticado packaging para una teórica línea de infusiones concebida como regalo corporativo. Siempre en sobres individuales, tanto el café en grano como el té, conviven en una exquisita caja compartimentada. A dos colores y organizada alrededor de una lograda serie de ilustraciones en clave flat, el ecosistema gráfico de Chiang consigue conectar con el espectador desde un primer momento. Lo dicho, Lung-Hao Chiang nos tiene muy bien acostumbrados.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora indonesia Helen Lee.