Bocadillos de diseño: Jiaqi Wang, Ostecx Créative, Woork, Robin F. Williams y Lung-Hao Chiang

Moon Lark, la cerveza «lunática» de Ostecx Créative

Ostecx Créative, el estudio de diseño polaco dirigido por Sébastian Ploszaj, ha sido el encargado de dar vida y personalidad a las cervezas artesanales Moon Lark. Una etiqueta blanca e impoluta sobre el anodino aluminio desnudo del envase, es el lienzo perfecto para que una serie de logradas ilustraciones, con la Luna como estrella principal, consiga brillar y obrar la magia. «El mercado polaco de la cerveza artesanal es muy competitivo y estaba claro que la marca debería ser fresca; de lo contrario, no se destacaría en los estantes ni en las redes sociales. Se supo desde el principio que los propietarios también pensaban en los mercados extranjeros. Por lo tanto, la identidad de la marca tenía que ser culturalmente universal», comenta Ploszaj. La propuesta de Ostecx Créative se completa con un sistema tipográfico de palo seco, tanto para resolver la propia marca como las especificaciones. Simple y efectivo.

Sangrai 1.0: café indonesio de autor. Un proyecto de Woork

El estudio indonesio Woork, dirigido por Io Woo, ha sido el encargado de dar vida a Sangrai 1.0, una exclusiva línea de café de autor desarrollada para el gigante indonesio, Kopikalyan. La propuesta de Woo y su equipo destaca por su arriesgada utilización del azul y un ecosistema tipográfico «sui generis» que aporta la personalidad necesaria para desmarcarse de la competencia en cualquier punto de venta. Para terminar, unas líneas para la puesta escena, todo respira profesionalidad y amor por los detalles. Felicidades.

Robin F. Williams,… una mirada vale más que mil palabras

La artista y diseñadora estadounidense Robin F. Williams es una de esas creadoras que inexplicablemente aún no aparecen en el radar del gran público. Con una técnica impecable y un relato conmovedor, los retratos de Williams retan al observador a un cara a cara difícil de mantener. Unos personajes salidos de películas que nunca existieron no invitan a viajar por sus particulares universos. «Me interesan las microexpresiones y cómo las leemos en los demás. Parece haber mucho analfabetismo en torno al lenguaje corporal. Quiero comprimir el tiempo en estas pinturas usando múltiples marcadores dentro de una pieza, ya sea a través de la forma o la narrativa. El objetivo no es hacer una pintura que se sienta atemporal, sino hacer una pintura que se sienta fuera del tiempo», comenta Williams.

El café floral de Lung-Hao Chiang

Lung-Hao Chiang siempre cumple y siempre con creces. Así es, este joven diseñador gráfico taiwanés ha vuelto a dar en clavo con Floral, un proyecto personal en el que con un talento y profesionalidad fuera de lo común, recrea una exclusiva línea de café con aromas florales. «He buscado visualizar el aroma de las flores en el café y hacer del packaging un portador de historias. A través de la combinación de las cajas, se insinúan mariposas revoloteando y bailando entre las flores», comenta Chiang.

Jiaqi Wang: color, forma y función

Apple, Google, Nike, Adobe, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Forbes, Firefox, Pepsi, Facebook,… esta impresionante lista de empresas son solo algunos de los clientes habituales del ilustrador y diseñador chino, Jiaqi Wang. Actualmente operando desde la ciudad de Los Angeles, Wang ha conseguido a base de esfuerzo y buen criterio, traspasar fronteras y no solo geográficas, sus trabajos tanto sirven para ilustrar una aplicación o unas zapatillas, como un artículo opinión o un refresco.

La imagen de portada es obra de la ilustradora ucraniana Nataliia Voloshyna.