Bocadillos de diseño: Makaria, Luminous Design Group, Makebardo, Kai Ting Yong y Moscow Mule

Makaria, el packaging de Alvaro García. Flat, atractivo y 100% biodegradable

Para el desarrollo del packaging de Makaria, una exclusiva línea de pastas artesanales, el diseñador cántabro Alvaro García se inspiró en el imaginario de la antigua Grecia. «Cuando los griegos fundaron Nápoles, adoptaron un plato que hacían los nativos, y que consistía en una pasta a base de harina y agua, que secaban posteriormente al sol. Es la historia de Makaria, pasta honesta y orgánica», comenta García. A dos colores y con un sistema iconográfico superlativo, la elección de paja de trigo como material constructivo (100% biodegradable) aporta valor real y un fondo conceptual digno de mencionar.

Karipidis, de Luminous Design Group

El estudio griego Luminous Design Group, fundado en 2001 por Alexandros Christofid, ha sido el encargado de dar vida a la línea principal de vinos blancos de las bodegas helenas, Karipidis. Si bien la propuesta de Christofid y su gente podría pecar de clásica, con clara influencia italiana, lo cierto es que se han conseguido composiciones sofisticadas y efectivas basadas en un set de ilustraciones magistrales. «Al mantener una jerarquía bien definida, la información es directa y crea un sentido de expectativa por el contenido», comenta Christofid. Por supuesto el capuchón, en blanco y negro con una textura exquisita, consigue equilibrarlo todo y posicionarse como el sello inequívoco de la propuesta.

The Honest Drop, de Makebardo. Cerveza neozelandesa, diseño argentino

El estudio neozelandés Makebardo, fundado y dirigido por los diseñadores argentinos Bren Imboden y Luis Viale, firma la identidad de The Honest Drop, una marca de cervezas artesanales con la que, las destilerías Cargo, busca hacerse un lugar en el mercado. Montados en una refinada paleta, escueta pero de gran contraste, y un ortodoxo sistema de cuadrículas, la gente de Makebardo logró dar vida a un paisaje atractivo y efectivo que consigue desmarcarse de la competencia actual de forma instantánea. «En cuestión de segundos, el packaging puede empujarnos a comprar o no un producto. Por eso, nos centramos en lo esencial, eliminando el resto. No ponemos el foco en reducir, ponemos el foco en lo importante a través de un diseño auténtico y sin género».

A Cup of Coffee, la identidad «matemática» de Kai Ting Yong

Sí, nos gustan los proyectos personales, y nos gustan por trabajos como A Cup of Coffee, de la diseñadora singapurense Kai Ting Yong. Se trata de la identidad de una teórica marca de café que, desde una inusual apuesta por el color y las formas geométricas —teniendo en cuenta el sector— busca conectar con la franja más joven de los potenciales consumidores. La propuesta de Yong destaca por el uso de un lenguaje «matemático»: «En este proyecto se utilizan conceptos matemáticos como forma de expresión artística y estética del diseño. Estudia la metáfora visual entre las matemáticas y el café. Es un proyecto exploratorio que intenta comprender y utilizar las matemáticas en una marca, de una manera ingeniosa y divertida», comenta Kai Ting Yong.

Alform, la identidad celular de Moscow Mule

Las jóvenes diseñadoras rusas Anna Kabanina y Marina Kondratenko, socias fundadoras de Moscow Mule, son las responsables de la identidad de Alform, una exclusiva línea de suplementos vitamínicos, parte del ecosistema comercial de Faberlic. La propuesta es tan simple como efectiva, usando la particular fisonomía de las células, se compuso un paisaje inesperado y elegante. La magia se completa con la implementación de unas exquisitas superficies degradadas y unos troquelados circulares que refuerzan la idea principal. Es necesario aclarar que el proyecto ha contado con la colaboración del diseñador turco Oleg Mushta y la georgiana Ani Butkhuzi.