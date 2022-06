Bocadillos de diseño: Naz Kayalar, Kati Forner, MPLS, Low Key y Giacomo Torsani

Bi·Şeker | Bi·Lokum, las gominolas de Naz Kayalar. Buen diseño turco

La diseñadora e ilustradora turca Naz Kayalar es la autora de Bi·Şeker | Bi·Lokum, un inspirador proyecto personal en el que con gracia y suma destreza, ha conseguido dotar de una potente y atractiva personalidad, a una teórica marca de golosinas gourmet. La propuesta Kayalar se construye a partir de una serie de ilustraciones que de forma sutil, sugieren el contenido de cada caja. Por supuesto, la elección de cajas de latón por sobre bolsas plásticas o similares, ha sido todo un acierto. Esta decisión aporta el toque de distinción necesaria para marcar la diferencia. Felicidades.

Troop, los cócteles en lata de Kati Forner y Nimble SF

Kati Forner y Nimble SF han unido fuerzas para dar vida a Troop, una marca de bebidas alcohólicas especializada en la fabricación y venta de cócteles en lata. El reto para este proyecto no era menor, el equipo de creativos a cargo de la cuenta debía dotar a la marca de los rasgos visuales necesarios para transmitir las cualidades y calidades de cada preparado. La solución llegó de la mano de una paleta de alto contraste (con toques flúor) y de su particular envase, que lejos de intentar disimularlo, se decidió sacar provecho de su brillante materialidad. Arriesgado pero efectivo.

Goodroot, un proyecto personal de Low Key. Pizzas romanas en el centro de Shanghai

Low Key, el estudio de diseño chino fundado y dirigido por Jieru Chen, ha dado vida a Goodroot, un teórico establecimiento gastronómico especializado en pizzas para llevar que destaca por su refrescante lenguaje visual, puesta en escena y soluciones gráficas. Si bien se trata de un proyecto personal, la profesionalidad y originalidad de la propuesta de la gente de Low Key, es inspiradora. Con el verde por bandera, una serie de logradas ilustraciones y una ristra de copies desenfadados y efectivos, se consiguió dotar a la marca del carácter necesario para conectar con su supuesto público objetivo. Una nota aparte se merece el apartado mockup, impecable.

MPLS y su colorida propuesta para Duluth Candy Co.

El estudio estadounidense MPLS, propiedad de Dan Olson, ha sido el encargado de dar nuevos aires a Duluth Candy Co., una centenaria compañía norteamericana dedicada a la fabricación y venta de chocolate. La propuesta del equipo creativo de MPLS se entiende desde los patrones geométricos y los colores de alto contraste. A pesar de tratarse de un rebranding agresivo, Olson y compañía debían medir sus fuerzas y conseguir un equilibrio que no alejara a los seguidores de la marca pero que al mismo tiempo, lograra convencer a las nuevas generaciones. Y sí, lo consiguieron. Brillante.

Giacomo Torsani y cómo rediseñar un sector

El diseñador italiano Giacomo Torsani es el autor de un potente proyecto gráfico en el que con astucia y profesionalidad, ha conseguido forzar los límites visuales de un sector que permite muy pocas concesiones. Se trata de Out of Market, una consultora inmobiliaria especializada en propiedades de alta gama con sede en Luxemburgo. Debido a las especiales características de la industria, el país y el target, Torsani debía moverse con extrema precaución para conseguir la medida justa de riesgo y no perderse por el camino. Con un azul eléctrico por bandera, un espíritu descaradamente flat y un ecosistema tipográfico e iconográfico superlativo, Torsani nos regala un paisaje arrollador, donde la vanguardia gráfica y el «efectivismo» comercial propio del sector, no solo se encuentran a medio camino, se apoyan y se promueven para lograr un resultado mayor que la suma de sus partes. Genial.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora sueca Sara Andreasson.