Bocadillos de diseño: Suprematika, Nirvana, Chavo Roldán, Eduardo del Fraile, Pop & Pac y Kurppa Hosk

Con Tugg, Kurppa Hosk fija un nuevo estándar gráfico para las fast food

Kurppa Hosk, la famosa agencia creativa sueca dirigida por Silla Levin, ha fijado un nuevo estándar para las cadenas de comida rápida. Efectivamente, con una propuesta disruptiva visualmente, al borde del caos, Levin y los suyos consiguieron dibujar un panorama completamente ajeno al universo fast food. «Creamos un mundo visual que se aleja de los (discutidos) orígenes estadounidenses de la hamburguesa. Acompañados de gráficos coloridos y tipografías salvajes, presentamos la toda la familia de productos Tugg ¡Todos están invitados!», comentan desde Kurppa Hosk.

Suprematika apuesta por el color en el rebranding de Berlingo

El equipo creativo del estudio ruso Suprematika, formado por Vladimir Lifanov, Vera Ivanova, Lena Shkolnaya, Mikhail Lobov y Dasha Grekova, ha completado un potente proyecto de rebranding para Berlingo, uno de los principales fabricantes de material de oficina de Europa. Subidos en una paleta mas que generosa, gobernada por tonos flúor y un violeta difícil de olvidar, la gente de Suprematika supo componer un ecosistema robusto, lleno de vida y en el que la inmensa variedad de productos del cliente, son contenidos de forma adecuada para mostrar su mejor cara.

Pop & Pac Studio rinde homenaje a la aviación comercial en Miami to New York

La agencia creativa australiana Poc & Pac, dirigida por David Popov y Mauris Lai, ha sido la encargada de dar vida a Miami to New York, un impactante espacio gastronómico ubicado a las afueras de Melbourne. Para este proyecto, el equipo creativo a cargo de la cuenta se inspiró en la era dorada de la aviación comercial. Con dejos art déco, como no podía ser de otra manera, pero al mismo tiempo, condimentado con la frescura propia de una urbe costera como Miami, se consiguió componer un sistema tan sofisticado como familiar que consigue sin apenas esfuerzo, ofrecer a sus visitantes un entorno diferencial. Destaca especialmente el trabajo realizado en el apartado de la señalética, escultórico y funcional.

Nirvana diseña el packaging de Oasis. Wellbeing, well designed

La agencia creativa china, Nirvana, ha diseñado el packaging de Oasis, una marca especializada en la investigación, desarrollo y venta de complementos alimenticios naturales. Debido a las particulares características del sector y el propio producto, el proyecto precisaba de un sistema versátil, capaz de evolucionar de forma orgánica y lo suficientemente agresivo como para desmarcarse de la competencia en los puntos de venta. «Oasis tiene una línea de productos muy rica. Hemos creado un sistema que organiza el contenido a través del cambio de bloques de color, lo que implica que el uso del producto crea un sentido visual delicioso, saludable, placentero,… y de una manera completamente racional».

Chavo Roldán diseña el packaging de una línea de dulces sin azúcar

Los diseñadores valencianos Chavo Roldán y Eduardo del Fraile firman el packaging de IA Sweets, una línea de dulces sin azúcar para venta en farmacia desarrollada por Interapothek. Vertebrada en una lograda serie de ilustraciones con dejos iconográficos en la que se retrata frutas varias, la propuesta de esta talentosa dupla creativa destaca inmediatamente por su deliciosa simpleza y efectividad. «Hacen referencia al sabor del caramelo ocupando el mayor espacio que tenemos en el frontal, relegando casi todo el texto al dorso», comenta Roldán. ¿El detalle? Mostrar el interior de cada fruta con un corte longitudinal, un acertado guiño a las especificaciones de cada variedad. «Se trata de una dualidad entre el interior de la fruta y el interior del caramelo».

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustrador polaco Tomasz Woźniakowski