Cinco libros para el mes de marzo. Leo, luego existo

La silla. Ese objeto del diseño, de Ricardo Blanco

La Silla. Ese objeto del diseño, ese objeto de diseño es la culminación de un trabajo de investigación que, sumado a la amplia experiencia del autor en el diseño de mobiliario, propone una metodología para el proyecto de diseño de asientos. Partiendo de lo principios morfológicos llega a las características semánticas del mismo, haciendo un recorrido desde los modelos históricos hasta las piezas de diseño actual. El trabajo está ejemplificado con cientos de imágenes con las correspondientes referencias a los autores y a sus fechas de creación.

Diseñar sillas fue una verdadera pasión para Ricardo Blanco. Lo cierto es que su estructura sintética, en la que no debe sobrar ni faltar nada, sumado a su valor simbólico social, “es el trono de los monarcas y el banquillo de los acusados”, la convertía en el terreno ideal sobre la cual explorar y poner en práctica los límites a los que se enfrenta el diseñador. Más información en este enlace.

The Art of Home: A Designer Guide to Creating an Elevated Yet Approachable Home, de Shea McGee

Shea McGee, la reconocida diseñadora estadounidense detrás de Studio McGee y la exitosa serie de Netflix, Dream Home Makeover, presenta: The Art of Home: A Designer Guide to Creating an Elevated Yet Approachable Home, un interesante libro editado por Harper Horizon en el que Shea demuestra que el diseño de interiores de alto nivel puede ser accesible y aplicable a cualquier hogar.

En su libro, Shea nos lleva de la mano a través de cada habitación de la casa, desde la entrada hasta los cuartos de servicio, ofreciendo guías paso a paso, ejemplos de sus proyectos y relatos personales que inspiran. Con su enfoque único, enseña cómo crear espacios impactantes pero acogedores, demostrando que el diseño no es solo un arte, sino una habilidad que todos podemos desarrollar. «Lo que amo del diseño es la oportunidad de soñar y luego convertir esa visión en realidad», comenta Shea y agrega; «The Art of Home no solo es un libro visualmente deslumbrante, sino también una herramienta práctica que ayudará a los lectores a transformar sus hogares y, con ellos, su forma de vivir. Un must-have para amantes del diseño y la decoración».

Esquematismo. La eficacia de la simplicidad. Teoría informacional del esquema, de Joan Costa

Esquematismo es incluso más que el conocimiento y la habilidad gráfica para comunicar el pensamiento visual y la transmisión de información. El esquematismo es una tendencia de la simplicidad inteligente en la toma de decisiones, la solución de problemas y la comunicación. En este nuevo libro, Costa pone el acento en el impacto de la informática sobre el esquematismo. Y descubre las leyes comunes de los esquemas preinformáticos y la infografía.

Costa, pionero de la Esquemática, examina en este libro los mecanismos del cerebro óptico humano y los procesos de la percepción. Atraviesa la evolución del esquematismo desde la prehistoria hasta la inteligencia artificial, y nos ofrece la asignatura pendiente: la teoría informacional del esquema. Más información en este enlace.

Graphic Design Rules: 365 Essential Design Dos and Don’ts, de Tony Seddon, Sean Adams, Peter Dawson y John Foster

Graphic Design Rules: 365 Essential Design Dos and Don’ts es una guía práctica para diseñadores gráficos profesionales, estudiantes y personas que incorporan el diseño gráfico en su trabajo o negocio. Escrito por Tony Seddon, Sean Adams, Peter Dawson y John Foster, esta nueva obra editada por Chronicle Books, Graphic Design Rules lleva a sus lectores a través de 365 reglas, como saber cuándo usar una cuadrícula modular y cuándo desecharla por completo. Todos los diseñadores apreciarán los consejos y lecciones de estos autores altamente experimentados, quienes, basándose en años de experiencia, te ayudarán a crear un buen diseño.

Big Type, de Dowling Jon

Editado por Counter-Print, Big Type explora el diseño gráfico y el trabajo de identidad donde el énfasis está en la tipografía. Repleto de imágenes impresionantes de algunas de las mejores empresas de diseño gráfico del mundo, Big Type también incluye entrevistas a agencias y descripciones detalladas de proyectos que iluminan el proceso creativo detrás de cada pieza.

«El panorama visual en el que los diseñadores de hoy contribuyen está muy saturado, y el mundo digital por sí solo es tan vasto que a veces puede sentirse difícil hacer que tu voz se escuche entre tanto ruido. El trabajo presentado en este libro examina cómo los diseñadores pueden crear proyectos que destaquen y se abran paso entre el caos. Muestra una dirección fascinante en el diseño gráfico, forjada por la colisión de tecnología, tipografía y tendencias, lo que está generando resultados nuevos y emocionantes», cometan responsables del proyecto.

