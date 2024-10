Cinco libros para el mes de octubre. Leer, meditar, diseñar

Sigue la preventa exclusiva de The Book ¡No te quedes sin tu ejemplar!

The Book by Carlos Rolando = Designer es un libro enorme, por tamaño y contenido, una edición bilingüe (español-inglés) de 440 páginas y más de 800 imágenes, por el que sin duda alguna harás espacio en tu biblioteca. Una obra de semejante calado ameritaba un lanzamiento a la altura, por esta razón Experimenta Libros ofrece a su comunidad dos opciones muy cuidadas, la edición especial limitada en tapa dura y la edición en tapa blanda, impresión inkjet de alta calidad sobre papel Pergraphica Classic Rough de 120 gr y encuadernación cosida. Todos los interesados podrán obtenerlos a un precio irrepetible sólo en esta preventa.

-Preventa Noctámbulos hasta el 6/10. Tapa dura: 80€ – Tapa Blanda: 60€

A partir del 7/10: PVP Tapa dura: 100 €. PVP Tapa blanda: 80€. Envío gratuito para España peninsular.

Más información sobre el libro y esta preventa en este enlace.

Soft Electronics. Iconic Retro Designs From the ’60s, ’70s, and ’80s

La siempre interesante editora alemana, Gestalten, presenta Soft Electronics. Iconic Retro Designs From the ’60s, ’70s, and ’80s, un delicioso volumen de 21 x 26 cm y 288 páginas, en el que se recoge los trabajos más populares y representativos del diseño de producto, procedentes de las décadas de los años 60, 70 y 80. Articulado a partir del fondo de Jaro Gielens, uno de los coleccionistas más importantes de los Países Bajos, esta imperdible obra nos muestra como pocas veces se ha visto piezas icónicas de todos los ámbitos y sectores, desde molinillos de café hasta cuchillos eléctricos y secadores de pelo. «Cada objeto posee una halo de longevidad, calidad e innovación que ha sido difícil de igualar desde que la obsolescencia programada redefinió nuestra relación con los bienes de consumo. Soft Electronics rinde homenaje a una era icónica del diseño de productos», comentan desde Gestalten.

No talle. Indagaciones entre el cuerpo, la naturaleza y la tecnologia. Una propuesta a los problemas de la industria de la moda

Desde las páginas de No Talle, la autora afirma que la moda del mañana no debe continuar basándose en el consumo excesivo, el despilfarro de materias primas para tejidos y recursos hídricos, o el abuso de los recursos humanos y de los medios de transporte a gran escala por tierra y mar. Porque todo ello tiene graves repercusiones sociales, medioambientales y económicas. Esta obra, editada por Experimenta Libros, testimonia la investigación de Lorena Bonilla sobre la ropa, su producción y comercialización, y es muy pertinente en el contexto actual de los grandes cambios que debemos hacer por el bien del planeta y las personas que lo habitamos. Seguir leyendo.

Formgiving. An Architectural Future History, de Bjarke Ingels

Formgiving. An Architectural Future History, es la tercera entrega de una formidable saga editada en inglés por Taschen, consagrada a la vida y obra de BIG, el archifamoso estudio de arquitectura danés fundado por Bjarke Ingels. En este potente volumen, de 16,3 x 25 cm y 736 páginas, el propio Bjarke Ingels presenta una selección personal de proyectos, incluida la Casa LEGO de 12.000 m2 en Dinamarca, los ecosistemas artificiales que flotan en océanos, la transformación de un búnker de la Segunda Guerra Mundial en un museo contemplativo y la central eléctrica con forma de pista de esquí que proclama el compromiso de Copenhague con la neutralidad de carbono. “Para sentir que tenemos permiso para imaginar un futuro diferente al de hoy, solo tenemos que mirar diez, cien, mil años atrás, y darnos cuenta de lo radicalmente diferentes eran las cosas entonces. Sucederá lo mismo si conseguimos mirar hacia adelante también con claridad. Al abordar las complejidades de la vida cotidiana, estas seis trayectorias evolutivas nos permiten mirar con decisión al horizonte del tiempo y evitar así que cualquier distracción actual nos haga descarrilar. Sabemos por nuestro pasado que nuestro futuro será diferente de nuestro presente, así que en lugar de esperar a que tome forma por sí mismo tenemos el poder de darle forma”, comenta Ingels.

Elastic Architecture. Frederick Kiesler and Design Research in the First Age of Robotic Culture, de Stephen J. Phillips

El profesor, divulgador y escritor estadounidense Stephen J. Phillipses el responsable de Elastic Architecture. Frederick Kiesler and Design Research in the First Age of Robotic Culture, una obra imprescindible para entender el papel del Frederick Kiesler en la arquitectura tal cual la conoceos hoy. Efectivamente, en este libro editado en inglés por The MIT Press, Phillips explica —entre otras cosas— cómo Kiesler estableció una nueva trayectoria profesional para los arquitectos, no como maestros de obra, sino como profesionales de la investigación cuyos medios y métodos innovadores podrían promover la arquitectura alternativa y especulativa.

La imagen de portada es obra de la ilustradora polaca Gosia Herba