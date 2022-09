Concepción Studios: los posters como forma de vida. Desde California con amor 

Verdaderas obras de arte funcionales

Si alguna vez has buceado en internet en busca de inspiración, es casi seguro que te has topado con al menos un trabajo de Concepción Studios, sus placas, estilo, belleza y funcionalidad, hace tiempo que forman parte del paisaje visual de internet y su acervo. Vamos a ello.

Concepción Studios es una agencia creativa californiana fundada por Patrick Concepción que desde 2003 no ha parado de firmar verdaderas obras de arte funcionales. Especializado en el ámbito cultural, sus trabajos más famosos se llevaron a cabo en el mundo de la música. Paul McCartney, David Bowie, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Beyoncé o Lady Gaga, son solo algunas de las superestrellas que confiaron en Concepción y los suyos para transmitir sus mensajes. Por supuesto, otras organizaciones de gran calado de Apple, The New Yorker, Tesla, Disney, Universal, Elle o Warner Bros también supieron ver los beneficios de subirse a su tren.

¿Pero qué tiene de especial sus piezas? Bueno, es difícil aislar el componente crucial que marca la diferencia y que las hace especiales. La delicada nostalgia de las paletas, el aséptico uso de las figuras geométricas, la implementación del collage o los deliciosos ecosistemas tipográficos, son apenas un puñado de «sospechosos» en este sentido pero bien podrían haber más,… o ya puestos, podría no ser nada de esto o todo a la vez. Lo cierto es que las composiciones de Concepción Studios gustan y lo hacen en todos los niveles y formas posibles. Conectan con el observador de forma instantánea y se imprimen en sus retinas para siempre.

En este artículo os hemos reunido una serie de trabajos realizados en el ámbito del cine y la televisión, quizás la faceta «menos conocida». ¡Disfrutad!