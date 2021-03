Entrevista a Juan Carlos Gauli, Director del Grado en Diseño Audiovisual e Ilustración en ESNE

Diseñar es un acto intelectual

Juan Carlos Gauli lleva más de 25 años de experiencia como diseñador gráfico, director de arte, director creativo y responsable de eventos. Ha trabajado en grandes multinacionales y dirigió un departamento creativo encargado de desarrollar acciones especiales con anunciantes, branded content y eventos para las revistas Marie Clarie, Cosmopolitan, Muy Interesante, Geo, Mía, Men’s Health, Gala, Autopista, entre otras.

Es Doctor Apto Cum Laude por unanimidad, con su Tesis, “Relaciones entre arte y publicidad: la representación del cuerpo humano”; y obtuvo el Premio nacional en investigación otorgado por la Fundación Complutense, “Premio Joven en Comunicación” en 1989.

En el año 2000 publicó su libro “El Cuerpo en Venta: la representación del cuerpo humano en arte y publicidad”, el que de algún modo definiría su perfil profesional que integra diferentes áreas de la comunicación visual.

Actualmente es Director del Grado en Diseño Audiovisual e Ilustración en ESNE, en Madrid, y con él conversamos sobre este nuevo campo de desarrollo profesional.

Tienes una larga trayectoria como profesional y al mismo tiempo te has involucrado activamente en el campo académico. ¿Cómo combinas ambas actividades y qué significa para ti la docencia?

En grados universitarios profesionalizantes creo que es fundamental la figura del profesor con experiencia en empresas. Eso supone un esfuerzo extra en la medida que el sistema académico parece contrario a esos perfiles e incluso los penaliza.

Creo que los que hemos desarrollado una amplia carrera profesional y seguimos en activo tenemos, a través de la docencia, la oportunidad de ayudar a las generaciones más jóvenes a formarse e iniciar su actividad profesional y eso es muy gratificante.

¿Qué diferencias encuentras en la formación actual del diseño con relación a la de tus años de formación?

En primer lugar, cuando yo estudié no existían carreras específicas de diseño. Las más afines eran Bellas Artes, Comunicación Audiovisual o Arquitectura… Eso ha obligado a mi generación a ser bastante autodidacta y a adaptarse tanto a las innovaciones tecnológicas como a los nuevos modelos de comunicación.

El alumnado actual de las escuelas de diseño tiene una excelente preparación que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado tener en su momento. Eso les abre unas posibilidades profesionales infinitas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hoy en día cualquier empresa o institución necesita de los servicios de un diseñador o una diseñadora.

El equilibrio de teoría y práctica son pilares fundamentales en la formación académica de Grado. Sin embargo, en el diseño, existe un prejuicio acerca del relativo peso de la formación teórica ¿cuál es tu visión acerca de este punto?

Josep María Mir suele decir que se puede ser un excelente diseñador sin manos, pero no sin cabeza. Diseñar es un acto intelectual que implica un análisis muy profundo y necesario para encontrar la mejor solución. Por otro lado, creo mucho en la figura del diseñador autónomo, capaz de desarrollar un concepto y llevarlo a la práctica.

Hay que enseñar a pensar y también a manejar las herramientas para aterrizar los conceptos y no depender de terceros para ejecutar el trabajo.

En ESNE los alumnos aprenden realizando proyectos complejos en los que están obligados a investigar y analizar para posteriormente desarrollar soluciones ejecutadas con acabados profesionales.

En ESNE diriges el primer Grado Oficial de Diseño Audiovisual e Ilustración, una propuesta novedosa que integra dos áreas profesionales –diseño e ilustración- desde una perspectiva que tiene, además, a la tecnología como uno de sus ejes ¿cómo nace este proyecto y a qué campos profesionales va dirigida?

En España había una anomalía frente a países de nuestro entorno al no considerar la Ilustración como un grado oficial.

Frente a esto nos encontramos con una sociedad que ama la ilustración a través de las cuentas de Instagram, las portadas icónicas de revistas y periódicos, los packaging, las identidades corporativas o los vídeos de animación.

Nuestro objetivo es formar a los grandes creadores en diseño del siglo XXI, diseñadores hermanados con aquellos de finales del XIX, capaces de desarrollar un concepto complejo y ejecutarlo y cuyas obras han acabado poblando los museos.

El dibujo (ausente en la formación obligatoria) es una destreza vinculada a los humanos desde el Paleolítico. Un diseñador capaz de dibujar parte de una casilla adelantada frente a su competencia.

Su habilidad le permitirá desarrollar desde una tipografía, un cómic, un story board, una gráfica, una animación, un branding o, simplemente, presentar una idea a sus clientes como, por ejemplo, hace Norman Foster.

El objetivo del grado es cubrir todas las demandas del mercado aportando dos tendencias actuales: la velocidad de ejecución y la reducción de costes. Estas dos tendencias vienen determinadas por el ritmo de nuestro tiempo. Una sociedad en constante demanda de comunicación procesada a través de imágenes estáticas y vídeos de alta calidad.

ESNE fue la primera Institución en sacar un grado en Videojuegos o en Diseño de Producto y, posteriormente, otras instituciones han seguido la ola. Estoy seguro de que dentro de muy poco habrá más grados en ilustración y motion graphics como el nuestro.

Con el auge de los medios digitales, las campañas de comunicación y publicidad encuentran nuevas plataformas expresivas. ¿Qué impacto tiene este nuevo escenario para la formación audiovisual?

Es determinante. No me gustaría estar en la piel de un director de marketing con un presupuesto limitado y las infinitas posibilidades que existen hoy día para conectar con tu público objetivo.

Las compañías están obligadas a diversificar su presencia en los distintos entornos físicos y digitales para ello necesitan profesionales polivalentes y autosuficientes capaces de dar soluciones eficaces.

Los grados profesionalizantes son activos vivos que tienen que adaptarse a la evolución y cambios del mercado. En ESNE tenemos la suerte de contar con las mejores instalaciones posibles y al ser un centro especializado en diseño nos permite establecer sinergias entre los diferentes grados.

De algún modo se han ido solapando diferentes áreas del diseño, la creatividad y la comunicación visual, hasta llegar al punto en el que las carreras “específicas” no alcanzan para formar profesionales que puedan asumir la diversidad de escenarios a los que deberán enfrentarse ¿crees que es necesaria una redefinición de las currículas de base o se alcanza con ampliar la oferta de especializaciones de posgrado?

Creo que hay muchas carreras que forman para dar servicio a una misma área que es la comunicación de empresas y servicios. Desde mi punto de vista, aquellos profesionales más polivalentes y conceptualmente más formados tendrán una ventaja cualitativa sobre aquellas personas que requieran de terceros para la ejecución de sus propuestas.

En muchas de las agencias de publicidad tradicionales todavía se sigue trabajando con duplas, artefinalistas, ilustradores, fotógrafos… En muchas ocasiones hay demasiadas personas involucradas en un proyecto, lo que encarece los costes y alarga los tiempos.

Tal y cómo estoy observando en el devenir profesional de nuestros alumnos egresados, las carreras tradicionales como Comunicación Audiovisual y Publicidad se están quedando obsoletas en la medida en que no se han adaptado a los tiempos y no forman a los estudiantes para ser autónomos. Son carreras fundamentalmente teóricas cuyo plantel docente, en la mayoría de los casos, se ha dedicado a investigar, por ejemplo, sobre trabajo creativo de otros, pero nunca ha trabajado en algo que no sea la universidad.

Un alumno egresado de nuestro grado en Diseño Audiovisual e Ilustración será incluso capaz de hacer una campaña 360º desde su casa (digital nomad): crear el concepto, el claim, la imagen (Ilustración o foto), los vídeos y animaciones, la tipografía (si fuera necesaria), el diseño de la App o la web… En definitiva, cuentas con todo aquello necesario para tener un control absoluto sobre el resultado final.

¿Qué papel juega la tecnología en la formación de un diseñador audiovisual?

La tecnología es la que marca los tiempos. Se necesita formación en conceptos y habilidades tradicionales, pero luego esas creaciones tienen que concebirse y adaptarse a los diferentes formatos tecnológicos. Un diseñador audiovisual necesita manejar las herramientas de hardware y software necesarias para poder llevar a cabo sus proyectos.

Sabemos que una carrera no se estructura de acuerdo a la necesidad actual del mercado, sino que debe pensarse en prospectiva, casi como un ejercicio de prospección ¿qué tipo de profesionales crees que demandará el mercado profesional de diseño y comunicación audiovisual en los próximos diez años?

La creación de un grado requiere de experiencia profesional y un profundo conocimiento del mercado en la medida en la que tienes que entender cómo es y hacia dónde se dirige. Para ello, es necesario estructurar la titulación con conocimientos esenciales y por otro lado crear asignaturas susceptibles de evolucionar al ritmo de los tiempos.

La generación Z y la próxima generación Alpha serán fundamentalmente audiovisuales. En 2017, según una encuesta de Forbes, el 59% de los Ejecutivos Senior preferían ver un vídeo que leer un texto. Si hasta para tomar decisiones de profundo calado económico prefieren ver un vídeo los ejecutivos senior, imagínate como es llegar al resto de personas y, sobre todo, a los jóvenes.

La comunicación (publicidad, información, relaciones públicas, corporativa, datos…) tiene que ser audiovisual, de máxima calidad y preferiblemente lo más personalizada posible.

Por último, me gustaría hacer hincapié en dos aspectos relevantes: los Digital Nomad, hay una tendencia acentuada por el Covid a trabajar desde casa y la casa de los futuros diseñadores puede estar en cualquier lugar del mundo que tenga 5G. El segundo aspecto es que este grado forma a creadores capaces de hacer y comercializar sus propios productos.