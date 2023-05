El robusto minimalismo de Dominic Kesterton

Minimalistas pero robustas, vanguardistas pero familiares, geométricas pero orgánicas…

Apple, The New Yorker, Nike, The New York Times, Red Bull, Converse o Bloomberg, son solo algunas de las compañías que a menudo confían en el pincel y el criterio del ilustrador, diseñador y artista británico, Dominic Kesterton.

Minimalistas pero robustas, vanguardistas pero familiares, geométricas pero orgánicas… sus piezas, lejos de ser contradictorias, le permiten conectar con el observador desde cualquier ángulo, nivel y circunstancia.

Con seguridad, una de las claves del éxito de Sterton, es la capacidad de generar composiciones sumamente dinámicas con casi apenas elementos y detalles. Todo funciona, todo gusta.

«Mi estilo gira en torno a un equilibrio de líneas delicadas pero con personalidad y una paleta de colores audaz pero escueta», comenta Kesterton y agrega: «Además de circunstanciales ediciones limitadas de ilustraciones, pinturas y objetos, la mayor parte del tiempo lo dedico a mi amplia gama de clientes de todo el mundo».