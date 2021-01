Endangered Animals, el packaging ecológico de Willemart y Muller

Share this...

Soluciones sencillamente geniales

Una pareja de diseñadores compuesta por la belga Sarah Willemart y el holandés Matthieu Muller, está detrás de Endangered Animals un refrescante proyecto de packaging en el que, desde el pensamiento creativo, el talento y la profesionalidad, consiguen sorprender con una solución simple pero efectiva.

El proyecto ha sido desarrollado para una de las líneas de televisores Samsung y en el marco de Out of the Box Competition, un certamen impulsado por el gigante asiático para promover la conciencia ecológica.

En esencia la propuesta de Willemart y Muller plantea una nueva vida para el packaging —una vez cumplida su función principal— en forma de animales, en concreto, de animales en peligro de extinción. Con una cuchilla y bajo la supervisión de un adulto, los más pequeños podrán dar vida a un rinoceronte negro, a un oso polar o a una tortuga marítima y aprenderlo todo sobre ellos accediendo, a través de un código QR, a un portal especialmente diseñado para la ocasión. «La biodiversidad es uno de los tesoros más preciados del mundo. Desafortunadamente, debido al cambio climático y al aumento de la actividad humana, algunas especies están al borde de la extinción. El objetivo de Endangered Animals es crear conciencia sobre las condiciones de estos animales», comenta Willemart.