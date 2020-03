Entrevistamos a Vanessa Eckstein, la fundadora de Blok Design. Una charla de diseño

Share this...

«Para ver más allá, debemos experimentar mucho más».

Blok Design es uno de los estudios más atractivos e interesantes de la escena actual. A través de una amena charla con su fundadora y directora, Vanessa Eckstein, intentamos dilucidar y entender las claves de su éxito. Repasamos algunos de sus proyectos más importantes y diferenciales, su forma de encararlos, su inspiración… Hablamos sobre el futuro del papel, la actualidad del diseño, sobre la industria… en definitiva, una conversación sobre diseño.

Eres argentina, fundaste Blok Design en Toronto, te lo llevaste a México, a Berlín… y tras casi una década, volviste a Toronto. ¿Qué papel crees que jugaron estas particulares circunstancias en el desarrollo del estilo y éxito del estudio?

Los conceptos de transición y de cruzar fronteras, tanto geográficas y emocionales; siempre han tenido mucho peso en nuestro estilo. México enriqueció nuestros procesos creativos y fue una fuente de inspiración para nuestro lenguaje. Antes de vivir allí no había podido explorar conceptos como la ambigüedad, la incertidumbre o el caos.

¿Recomendarías a estudiantes de diseño que pasaran una temporada en el extranjero como parte de su formación?

Creo que es fundamental irse vivir a un país diferente, con una cultura distinta en las que te has criado. Wittgenstein dice que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Pienso que se refiere a los prejuicios que llevamos a cuestas y la forma en que entendemos nuestro entorno. Para ver más allá, debemos experimentar mucho más.

Años se lleva hablando sobre la caducidad (sino muerte) del papel. ¿Qué opinión te merece su situación actual y qué crees le depara el futuro?

Aunque cambian, los medios raramente mueren. Su posición en la sociedad es repensada y encuentran un lugar diferente al que alguna vez ocuparon. La radio ha tenido un nuevo renacimiento con podcasts muchos años después. En el caso del papel, el estudio ha diseñado más libros que nunca en los últimos años. En un mundo que se ha vuelto digital, la gente necesita sentir, tocar. En el papel es posible encontrar ese lugar único, con valores atemporales y verdadera calidad.

Una vez dicho esto, he de reconocer que el estudio se adentró en el ámbito digital con fuerza, explorándolo como si se tratara de cualquier otro campo del Diseño. Tenemos que estar atentos a los cambios culturales y de la sociedad. Esto nos empuja a seguir aprendiendo. Personalmente encuentro super estimulante y motivador hacer algo que jamás había hecho antes.

Hemos elegido cinco trabajos que destacan por diversas razones, nos gustaría que nos contases algo sobre cada uno de ellos:

1-El consumo de cannabis sigue siendo un tema, como poco, delicado. ¿Cómo encaras trabajos como 48North?

Proyectos como estos son capaces de cambiar paradigmas. Con la legalización del cannabis, Canadá está liderando el camino hacia aun nuevo escenario y el Design Thinking juega un papel fundamental para establecer nuevas formas de comunicación, para derribar barreras y ayudar a las personas a ver el gran potencial que esta planta tienen para ofrecer.

Se trababa de un proyecto que lo abarcaba todo, con muchas fases y elementos evolucionando a la vez. No solo estábamos trabajando en la marca principal, sino también en las adyacentes como Latitude o F8, desde el diseño de producto hasta el diseño de estrategia.

La marca de The 48North fue diseñada como un sistema fluido con un logo y un vocabulario visual rico y contemporáneo. Ofrecer una perspectiva nueva y desafiar los paisajes visuales existentes y los prejuicios entorno al cannabis era fundamental. Como las leyes y regulaciones no nos permitían mostrar la planta, teníamos que imaginar nuevas formas de presentar el producto. Por esta razón teníamos que ser muy cuidadosos a la hora de decidir que camino íbamos a tomar finalmente. Estas limitaciones nos empujaron a explorar soluciones alternativas y terminaron por dotar a la identidad con un sabor distintivo.

2-En nuestro número 84 reseñamos un proyecto editorial fantástico realizado por tu estudio, me refiero a Origen México. ¿Nos podrías contar algún aspecto más intimo de este trabajo?

Este libro ha sido una experiencia realmente única, tan compleja como gratificante. Coincidió con el traslado de nuestro estudio de Toronto a Berlín. Estar en un espacio nuevo inspiró el proceso del libro completamente, aporto colores, iconografías, en definitiva, nos ofreció nuevas oportunidades de crear. Aunque parezca imposible, dimos con la tipografía ideal en nuestro primer día en Berlín, la RH Inter creada por Robert Huber. Contactamos con él y encantado nos dio la oportunidad de trabajar y experimentar con esta fuente de la que nos habíamos enamorado —que por cierto aún no está en el mercado—.

Tuvimos la suerte de involucrarnos en este proyecto más allá del diseño, también realizamos labores de investigación y curación, esto nos dio la posibilidad de dar forma al lenguaje visual, el tono y el ritmo del libro. Inspirados por una historia rica en ephemera y procesos manuales, manipulamos imágenes desgastadas —cuando era necesario— con un efecto de impreso antiguo. La tinta de la cubierta es de un color personalizado de neón mixto hecho en imprenta. Originalmente era amarilla, pero a veces, los desafíos a los que te enfrentas durante el proceso, terminan llevándote a donde deberías haber estado desde el principio. El final del libro usa papel carbón rosa e incluye una línea de tiempo, que ofrece un contexto secundario para este «atlas de iluminación».

Otro de los objetivos de este proyecto era asegurarse de que todos pudieran acceder a este libro independientemente de su situación económica. Lo diseñamos alfabéticamente para que sea conceptual y económicamente fácil de reimprimir y redistribuir en secciones, asegurando que pueda viajar por todo el territorio mexicano. El propósito de Origen México es inculcar un amor por la tierra y la identidad en todos los estratos de la sociedad mexicana.

3-Personalmente uno de mis trabajos favoritos es Act Track, ¿qué valoración haces de este proyecto?

What World Strategies, que trabaja con las principales organizaciones de cambio social como la Gates Foundation y Oxfam, nos contactó para diseñar una revista verdaderamente única, que ayudaría a las personas a seguir las causas que apoyan. Desde el nombre hasta el diseño de un sistema de evaluación integral, nos propusimos crear un booklet que ayudara inspirar acciones más significativas y fomentar un espíritu de activismo.

Siempre estamos alineados con proyectos que aportan valor y ayudan a hacer posible la transformación social. La pregunta para nosotros nunca es «qué gran cambio necesitamos hacer», sino «cuán importante es». En muchos casos, podría ser un gesto que inspira una revolución.

4-Y si hablamos de trabajos curiosos, tenemos que hablar de Lucha: A Tribute.

Con un peso de cuatro kilos, Lucha: A Tribute es fácilmente el libro más grande que hemos producido. En este caso, su peso es apropiado, es el mundo del luchador como nunca hemos visto antes: mítico, mágico, a veces duro y profundamente humano, gracias al célebre fotógrafo de moda Andreas Neumann.

Invitados por la editora Paola González Vargas, diseñamos y seleccionamos el contenido, considerando los muchos vocabularios visuales que existen en la lucha libre. Desde carteles antiguos hasta fotografías de revistas antiguas impresas en baja resolución, todo para contar las historias de los luchadores de una manera verdaderamente única.

En total hemos trabajado con Paola González Vargas en un total de tres libros: México Kitsch, Lucha y Origen México. Una de las maravillas de trabajar con ella es que siempre destaca la magia de la vida cotidiana mexicana. Es una defensora apasionada del valor y la identidad de México, todos los ingresos de sus libros benefician a organizaciones independientes sin fines de lucro que mejorarán su amado país.

5-Y por último, This Is Not A Toy:

This Is Not A Toy es la primera exposición importante de juguetes de diseño en todo el mundo. Organizada por el Design Exchange Museum, el espectáculo incluye obras de Takashi Murakami y KAWS, entre otros y ha contado con Pharrell Williams como curador invitado. Se nos asignó la tarea de crear la identidad, los gráficos de la exposición y el libro, todo lo que se necesitaba para adentrarse en los mundos en los que viven este tipo de juguetes (street culture, pop culture y arte contemporáneo).