Experimenta 85: Diseñar la tecnología

“La tecnología es la hoguera alrededor de la cual nos contamos nuestras historias”. Laurie Anderson.

Lo que hasta hace pocos años era considerado ciencia ficción o parte de un futuro distópico en el que la tecnología tomaría el control de nuestras vidas, hoy se ha convertido en parte de nuestra realidad.

Vivimos off y online. Y desde la aparición del COVID-19 mucho más online que antes. Nuestra vida cotidiana depende cada día más de nuestra relación con la tecnología, definiendo un nuevo modelo evolutivo: el homo tecnologicus.

Al igual que sucede en esta fase de la evolución como sociedad humana, el diseño ha incorporado -desde el principio- a la tecnología como aliada, evolucionando en una relación cada día más intensa, en la que diseño y tecnología (D&T) construyen un entorno para la resolución colaborativa de problemas. Así lo expresa Barry Katz, autor del libro Make it new. The History of Silicon Valley Design, en diálogo con Eugenio Vega: “Que los ordenadores pasaran de la trastienda de las oficinas a la mesas de trabajo supuso un importante impulso, pero la comunidad del diseño de Silicon Valley llevaba ya décadas formándose”. El diseño encuentra en este contexto un espacio fértil para desarrollar su actividad y para poner la tecnología al servicio de las personas desde una perspectiva humana.

La educación también se ha transformado en un territorio en el que I+D adquiere una nueva dimensión ayudando a definir un modelo innovador para las estrategias sociales y cognitivas de los alumnos. A esto se ha sumado la cultura gamer y el avance arrollador de una nueva economía signada por este fenómeno.

Arte y tecnología se dan la mano en el campo de la ilustración; mientras la arquitectura inteligente, los nuevos materiales y la inteligencia artificial, nos invitan a traspasar las fronteras de una realidad que cada vez más se construye y vive en red. Y en este nuevo contexto Alejandro Piscitelli reflexiona sobre “Pandemia y Diseño y Social”, mientras Alessandro Manetti va “En busca de la humanización tecnológica”.

Pero en esta edición, no todo tiene que ver con nuestra vida online. Felipe Taborda nos invita a compartir una conversación personal y profesional con Pati Nuñez, la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Diseño y un pilar fundamental del diseño gráfico español. Y en su viaje a través de la gráfico, visita a Mehdi Saeedhi que expone el impacto de la cultura milenaria de la que es heredero, en sus carteles.

Eugenio Vega entrevista a Ramón Benedito, un verdadero “nombre propio” del diseño español y reflexionan juntos sobre la belleza del diseño responsable; mientras Cristóbal Páez dialoga con Javier Jaén, autor de de algunas de las piezas más inteligentes y profundas de la ilustración española.

Como es habitual también nuestras secciones Deseo, 5 libros y ZUM, que en esta edición nos trae como tema central “Conectados: el futuro ya está aquí”.

Bienvenidos a Experimenta 85: Diseñar la tecnología. Colaboración e interacción para satisfacer necesidades humanas, amplificando nuestras capacidades para construir un mundo mejor.

