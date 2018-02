Experimenta edita el libro de Kees Dorst: Innovación y metodología

Nuevas formas de pensar y diseñar

Experimenta Editorial publica en español Innovación y metodología. Nuevas formas de pensar y diseñar, el último libro del escritor holandés Kees Dorst. Un trabajo editado originalmente en inglés en marzo de 2015 por The MIT Press (la editorial del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusett), bajo el nombre, Frame Innovation: Create New Thinking by Design. De esta manera, el libro de Dorst se convierte en la tercera entrega de Theoria, la colección de Experimenta Editorial dedicada a teóricos y diseñadores de relevancia internacional y que ya puedes conseguirla en tu librería o a través de nuestra tienda online.

Innovación y metodología, en palabras del autor

“Este libro presenta un método nuevo y fascinante para idear soluciones originales a problemas realmente difíciles. La creación de marcos de referencia es un método profundo y reflexivo para la innovación radical, desarrollado originalmente en la practica profesional de diseñadores expertos. Estos diseñadores expertos siempre han sido conocidos por “resolver lo irresoluble”, por encontrar nuevas soluciones allí donde otros no ven ninguna y por dar con nuevas oportunidades donde otros solo ven problemas. Pero entonces, ¿cuál es su secreto? Abordan los problemas con un método especial, llamado “creación de marcos de referencia”. En este libro se introduce, se estudia y se ejemplifica, este método de manera que pueda ser utilizado por profesionales de otros campos al margen de las disciplinas del diseño”.

Quién es Kees Dorst

Kees Dorst es profesor de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Comunicación de la University of Technology Sydney y miembro principal y director de DIRC – Innovación en Diseño. Se formó como ingeniero de diseño industrial en la Universidad Tecnológica de Delft. Ha trabajado como diseñador de productos para varias ramas de diseño y, como investigador, ha estudiado los métodos de trabajo empleados por los diseñadores. Es un apasionado del diseño y su funcionamiento. Su investigación se centra en la creación de nuevos acuerdos en el área compartida entre el diseño, la filosofía y las ciencias empresariales.