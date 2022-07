For The People renueva la identidad del Festival de Cine de Sídney

Share this...

Una intervención de película

En esta ocasión las noticias llegan desde Australia, concretamente de Sidney y de la mano de un viejo conocido de Experimenta, el siempre interesante For The People. Así es, el estudio fundado por Jason Little y Damian Borchok en 2014, ha sido el encargado de rediseñar la identidad del Festival de Cine de Sídney, el evento dedicado al séptimo arte más antiguo e importante de Oceanía.

Vamos a ello. Teniendo en cuenta la entidad del cliente, su papel en el tejido sociocultural australiano y proyección internacional, la propuesta del equipo a cargo de la cuenta, compuesto por Georgia Urie, Mac Archibald, Atsaya Gabiryalpillai, Simon Blanckensee y Michelle Nguyen, debía ser como poco, disruptiva.

Con los objetivos claros y ya en la mesa de trabajo, se decidió apostar por una suerte de caos ordenado en clave vintage que le ofreciera un amplio margen de maniobra para adaptar las gráficas del sinfín de nominados a los diferentes soportes y circunstancias.

El resultado no podía haber sido mejor. Color, atemporalidad, sofisticación y a la vez familiaridad son solo algunos de los rasgos positivos de un sistema absolutamente arrollador. Sí, los stills hacen mucho pero también sabemos que en proyectos de este calado, es fácil terminar arruinándolo todo por querer mejorar lo inmejorable.

La propuesta se completa con una serie de piezas promocionales online y offline a la altura. Todo impecable.