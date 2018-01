Ilustración 3D: Spend, de Six N. Five para Bloomberg

Arte y diseño

Six N. Five, el estudio de arte contemporáneo formado por Andy Reisinger y Ezequiel Pini es el autor de Spend. Un proyecto para la revista Bloomberg, en el que los diseñadores han construido diez escenarios 3D para diez objetos reales, y que en línea a la filosofía que define todo su trabajo explora la delgada línea que separa arte y diseño. “El proceso de trabajo para el proyecto fue de total libertad”, explican los diseñadores, que tras presentar sencillos bocetos 3D al cliente contactaron con la fotógrafa Sara Anne Ward para que tomara las instantáneas bajo premisas previamente definidas por ellos. Al mismo tiempo, desde Six & Five fueron trabajando sobre las luces, las sombras y los modelos 3D para los renders, en los que luego se integraron las fotografías, logrando así un ambiente propio para cada producto, que “nace y se hace para él”. Un carro de bebidas ambientado en una piscina; una estructura metálica en sustitución del tradicional maniquí; un reloj que, envolviendo una esfera terrestre, simboliza el centro del mundo; una parrilla convertida en un objeto de lujo sobre un pedestal; un bolso que descansa sobre un llamativo patrón geométrico cerámico, del que emerge una base vegetal; una máquina de remo, que además de poder ser utilizada en casa funciona como elemento decorativo; un brazalete que a modo de puente cruza un lago; un expositor geométrico que juega con la luz y los volúmenes; un coche en un entorno que transmite movimiento; o un polo colgado de una cuerda de roca que materializa el peso del lujo, son los 10 objetos seleccionados.