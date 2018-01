The Gift Hotel, los cortometrajes de Six N. Five para Massimo Dutti

Cinco cortometrajes sobre la historia de cinco artículos de Massimo Dutti

Six N. Five, la agencia de diseño formada por Andy Reisinger y Ezequiel Pini, que con sede en Barcelona y especializada en imágenes y videos de naturaleza muerta, explora la delgada línea que separa arte y diseño, ha creado The Gift Hotel. Una serie de cinco cortometrajes sobre la historia de cinco artículos de Massimo Dutti, que materializan el deseo de la firma de exponer de forma completamente distinta a la que convencional cinco artículos de su nueva colección. Un encargo para el que Andy y Ezequiel desarrollaron cinco videos para mostrar a lo largo de una semana, uno por día. Todos con el Gift Hotel como el perfecto telón de fondo de un recorrido por pequeños y cálidos pasillos, grandes edificios redecorados y escaparates articiciales de compra, sobre los que se exponen los cinco diseños. Apasionados por los proyectos experimentales, los diseñadores han contado con la participación de Sebastian Baptista (responsable de la animación y dirección), Dimitri Daniloff (fotografía de productos), Diego Diapolo (que ha colaborado con Six N. Five en el diseño 3D), Aimar Molero (música y diseño de sonido) y The Mushroom Company (producción).