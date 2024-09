Share this...

The Branding People crea Dekaf, un descafeinado diferente

Sí, aunque sea difícil de creer, hay gente que bebe café descafeinado y más aún, ¡lo disfruta! Bromas aparte, la industria de esta particular variedad del «oro negro» está viviendo sus mejores años, por unas razones o por otras, más y más gente elige quedarse con el sabor y pasar de sus efectos. En este contexto nace Dekaf, una tostaduría online que busca hacerse con un lugar de privilegio en este incipiente pero ya ultracompetitivo sector.

El responsable de desarrollar su imagen no es otro que The Branding People, el galardonado estudio mexicano fundado y dirigido Ricardo Viramontes.

Si bien ningún proyecto es sencillo, este en particular poseía ciertos claroscuros que debían analizarse detenidamente y acertar en la ejecución para poder insuflar a la marca un valor real.

Lo primero que llama la atención de la propuesta de Viramontes y su gente es la forma en que solucionaron la teórica contradicción del propio producto: café sin café. ¿Cómo vender una bebida famosa por su cualidades energéticas en una versión sin éstas? La respuesta fue contundente.

El equipo creativo de The Branding People decidió apostarlo todo al color y apelar a un imaginario orgánico, fresco pero a la vez, contundente. Así es, sobre un lienzo de alto contraste se estampó un logotipo robusto, al más puro estilo flat y con unos remates cuasi iconográficos con los que se consigue redondear la idea general de una forma sutil y elegante.

La propuesta cierra con un eslogan ciertamente impactante: The bold side of Dekaf… algo así como «el lado audaz del descafeinado». Simple, sencillo y efectivo.