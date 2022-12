Kaffa lab, de Semin Lee. Una celebración del café, un ejercito de creatividad

Share this...

Un nuevo y disruptor ecosistema en el que esta legendaria infusión es tratada como medicina

Y como no, las noticias llegan desde Corea del Sur y por supuesto, son muy buenas. Se trata de Kaffa, un arriesgado ejercicio de creatividad en el que el diseñador gráfico Semin Lee no solo nos presenta una teórica marca de café exquisitamente proyectada, sino también, un nuevo y disruptor ecosistema en el que esta legendaria infusión es tratada como medicina. «Desde su descubrimiento el café ha sido imprescindible para artistas y filósofos,… para aliviar la fatiga y estimularnos. Ahora, en el siglo XXI, su papel no ha cambiado. Imagínense cómo debe ser vivir sin café. Kaffa es una reflexión, nace como una marca de café personalizado apropiado para la gente moderna, para ayudarles a tomarlo de forma saludable», comenta Lee.