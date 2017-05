La 2 entrevista a Pepe Cruz Novillo y Felix Beltran, pioneros del diseño gráfico

Conversatorios en Casa América

Conversatorios en Casa América es el programa de entrevistas emitido por La 2 de RTVE, que ofrece al espectador un espacio semanal, donde conocer a diferentes personajes de diversos ámbitos profesionales, que han desarrollado su trabajo en territorio iberoamericano. Formato en el que recientemente fueron entrevistados dos pioneros del diseño gráfico, el artista cubano de referencia internacional y pionero del diseño gráfico iberoamericano, Felix Beltrán, autor del reconocido cartel del Ché Guevara en 1973; y Pepe Cruz Novillo, primer diseñador español en introducir el concepto de la imagen corporativa en nuestro país, autor de reconocidos logotipos de empresas como Renfe , Correo e incluso los antiguos billetes de 1000 pesetas.

Arte y diseño, pornografía y erotismo

La entrevista fue guiada por la periodista Isabel de Haro, quien dio inicio al coloquio con la frase “vamos a pensar con los ojos, entre el arte y el diseño, si es que hay alguna disyuntiva, la diferencia es más o menos como la pornografía y el erotismo”, una de las leyendas que se puede encontrar en la exposición Supersignos. Evento promovido, con el objetivo de conmemorar la trayectoria laboral de estos dos pioneros del diseño gráfico, por la Fundación DIMAD y su presidente, el diseñador Manuel Estrada, en el marco de la 5º edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID 16), siendo dicha exposición un “nuevo proyecto de encuentro y difusión de las figuras más relevantes del diseño iberoamericano”.

El arte es, sencillamente, un medio en el diseño

Así, la entrevista comienza con ambos diseñadores hablando sobre la diferencia entre arte y diseño. Si bien, Pepe Cruz Novillo nos hace conocedores de su particular metáfora sobre el tema, comparando la puntería de un diseñador arquero y metódico, con la de un artista arquero y de visión libre, mientras que Felix Beltran cita que el arte es, sencillamente, un medio en el diseño. Y es que el diseño siempre tiene un claro objetivo funcional, en cambio, el arte contemporáneo mantiene un formato más libre e indefinido, permitiendo al artista crear su obra según sus propias convicciones. Conceptos susceptibles de un de un debate en permanente actualidad. Sin embargo, no toda la entrevista se centra en dicho debate, si no que de la mano de Isabel de Haro, cada uno de los diseñadores narra sus vivencias y experiencias profesionales más significativas, a lo largo de su trayectoria laboral. Sus primeros pasos en el ámbito del diseño gráfico y su desarrollo proyectual, hasta sus más recientes incursiones en el ámbito de las últimas tecnologías. Puedes ver la entrevista completa en este enlace.