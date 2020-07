La identidad visual de València Capital Mundial del Diseño 2022 premiada en los Red Dot Design Awards

Share this...

La identidad visual de València Capital Mundial del Diseño en 2022, desarrollada por el diseñador gráfico Ibán Ramón, ha sido reconocida con dos premios Red Dot en las categorías de Marca y de Comunicaciones. La selección ha sido realizada por un jurado de 24 referentes internacionales de entre las cerca de 7.000 propuestas recibidas.

La marca, diseñada como un sistema modular, tiene su principal virtud en la versatilidad y variabilidad del sistema, siendo capaz de adaptarse en distintas configuraciones y soportes. “Se han interpretado las letras Valencia World Design Capital a partir de formas geométricas simples, sobre una retícula de módulo cuadrado que permite infinidad de composiciones. De hecho, el carácter abstracto de la identidad, al no leerse como ilustración o texto, facilita que en el futuro pueda convivir con una gran variedad de imágenes y títulos. Además, su color evoca al Mediterráneo: la arena, el mar, el sol. Las tipografías empleadas en el dossier se muestran suficientemente formales sin renunciar a contemporaneidad y frescura”, comenta Ibán Ramón. “El diseño modular de la identidad abre paso a una infinidad de composiciones, permitiendo un amplio desarrollo; sin una significación concreta, pero reconocible”, añade el diseñador.

La marca surge de distintas inspiraciones que beben, a su vez, de la historia del diseño valenciano.»La geometría es un recurso natural del diseño gráfico, y también es un lenguaje universal, que no caduca, sigue vigente desde la Bauhaus. En mi trabajo hay algunos precedentes fundamentales para entender esta propuesta, como We love geometry (2009). Además, el uso de elementos geométricos simples, a modo de letras, conecta directamente con la historia del grafismo valenciano, esto ya lo usé en el proyecto expositivo de La Nau València Capital de la república (2016), que es otro precedente. Pero sobre todo, lo importante es que la solución no es caprichosa, es oportuna en este momento para un evento de estas características, por su universalidad y atemporalidad, que la mantendrá vigente durante muchos años” explica Ibán Ramón.