Las portadas de libros de Owen Gent. Al límite del arte plástico

De carácter orgánico, casi silvestre

Si bien las piezas de Owen Gent han ilustrado un sinfín de artículos en medios de la talla de Wired, The New York Times, Vogue, The New Yorker, BBC News o The Washington Post, por citar algunos, su trabajo en el diseño de portadas de libros es la que ha calado especialmente. Al límite del arte plástico, la propuesta de este joven creador británico destaca por su carácter orgánico, casi silvestre, cuyas pinceladas buscan más la personalidad de las texturas que la precisión de los trazos.