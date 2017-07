Los posters de Scot Bendall, el espíritu que mueve La Boca

El estudio de diseño boutique de Nothing Hill

Su primer proyecto como La Boca fue una portada de álbum para el grupo Big 200, que fue reconocida y publicada en la revista Graphics International en el año 2002. Un acontecimiento que Scot Bendall aún recuerda como un especie de hito o, quizás, un presagio de lo que vendría. Bendall es cofundador y director creativo de La Boca, un estudio de diseño boutique asentado en Nothing Hill (Londres), que en la actualidad cuenta con una envidiable cartera de clientes, entre los que se destacan compañías como Nike, Sony, MGM o Google, músicos como Adele o libros del sello Penguin. El diseñador, que creció en Londres y hoy pasa la mayor parte de su tiempo en Amsterdam, estudió Ilustración Digital y Diseño en la Universidad de Portsmouth y más tarde realizó la Maestría en Diseño de Comunicación en Central Saint Martins (Londres).

La magia de las sinergias

Cuando en 2002 se inició el proyecto La Boca, Scot era el único diseñador del estudio, pero pronto comprendió que sus ambiciones creativas solo se podrían alcanzar en equipo; abordando un mismo trabajo desde diferentes perspectivas y desplegando en él distintas habilidades y experiencias. Así es como se trabaja hoy en La Boca. Lograr esa sinergia le permitió al equipo evolucionar hacia un estilo propio que hoy es casi una marca registrada para el estudio: “Nos gusta crear un trabajo que tenga un pie en el pasado y otro en el futuro”, precisa Scot, indicando que sus proyectos buscan empatía y familiaridad con sus interlocutores, pero siempre aportando también algo nuevo.

El Cisne negro, un favorito

“Creo que mi proyecto favorito fueron los carteles que creamos para la película de Darren Aronofsky, El Cisne Negro (Black Swan)”, confiesa Bendall y explica los motivos por los que recuerda este trabajo como un desafío verdaderamente excepcional: “Los posters fueron encargados por 20th Century Fox y era bastante inusual en aquel entonces que un gran estudio publicara ilustraciones de este tipo. La idea era crear carteles de cine-arte para una campaña expectativa, buscando provocar la curiosidad en la gente, previo al lanzamiento del film. Tuvimos un reinado muy libre para la creación de los diseños (algo que también fue muy inusual) y no estábamos obligados a presentar a ninguno de los actores (¡algo extremadamente inusual!). Los diseños tuvieron una muy buena acogida y se han convertido en una especie de artículo para coleccionistas”.

El pie y la mano en el futuro

“Tengo miedo a decirlo pero estoy casi completamente digitalizado en estos días. No es algo de lo que me sienta particularmente orgulloso, pero a medida que los plazos se acortan, me veo obligado a hacer las cosas más rápido. Todavía hago bosquejos iniciales en el papel, pero incluso para esto puedo imaginar que cambiaré a un iPad Pro en algún momento”, revela Scot, dejando ver un espíritu nostálgico agazapado bajo su mundo digital. Probablemente, el mismo espíritu que explica los hipnóticos diseños de La Boca, un arte futurista del pasado, con tipografías que dicen más que las palabras que forman e ilustraciones comerciales que se transforman en un verdadero arte de colección.