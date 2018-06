Opticks, la obra de Isaac Newton reeditada por Kronecker Wallis

Diseño editorial moderno para una gran obra científica

La editorial independiente Kronecker Wallis es la responsable de la actualización y modernización de Opticks, la gran obra científica que Isaac Newton publicaba en 1704 después de más de 30 años de experimentos y pruebas. Opticks: or a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light tuvo una importante influencia en la ciencia. El espectro de luz, la invención del telescopio reflector, la primera teoría de cómo las gotas de lluvia refractan la luz del sol para formar el arcoíris o el primer círculo de color son algunos de los capítulos de este libro que sirvió para abrir mentes no sólo en física y óptica, sino también en ciencias naturales y artes.

Una nueva edición para ampliar públicos

El objetivo de Kronecker Wallis a la hora de enfrentarse a este proyecto era el de crear un libro que captara la atención no sólo de los científicos apasionados de las teorías de Newton, sino también de artistas y diseñadores que pudieran ver en la obra un manual a seguir. El resultado final es un libro en el que el color es el protagonista absoluto, desde la cubierta, que refleja la luz para mostrar los tonos que Newton describe, hasta el interior, como reflejo del arcoíris.

Transmitiendo la cultura científica a través del diseño

El Opticks de Kronecker Wallis es un libro que cuenta con unas 500 páginas que transmiten las teorías científicas de Newton con un diseño más actual. La portada del libro está hecha con un papel reflectante de película holográfica que hace que, al moverse, los ángulos de luz cambien y se muestren los colores. De igual modo que Newton reflejó la luz del sol a través de los prismas. Las páginas interiores están coloreadas, convirtiendo el libro en una explosión de color. Cada capítulo está definido por un color degradado nuevo, permitiendo diferenciar las distintas secciones a través de diferentes colores. El color está presente en todo el capítulo generando una columna vertebral interior, patrón que se repite a lo largo de toda la edición.