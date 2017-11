Papyrus, la obsesión de Ryan Gosling. Saturday Night Live y la tipografía de Avatar

Una divertida sátira en el programa Saturday Night Live

Una parodia emitida recientemente en Saturday Night Live ha inundado las redes sociales. En ella podemos ver a un desquiciado Ryan Gosling que, en el papel de diseñador gráfico, no puede asimilar la idea de que una película como la superproducción Avatar, no invirtiera parte de su abultado presupuesto en pagar a un diseñador para crear una tipografía propia, como suele ser habitual en la mayoría de las películas, sino que acabara recurriendo una por defecto, como es el caso de Papyrus. El vídeo, que se ha hecho viral en pocas semanas, ha recibido respuesta por parte del creador de la mencionada tipografía, Chris Costello, quien asegura haberse divertido mucho con el sketch, a la vez que ha defendido su trabajo, argumentando que diseñó la tipografía recién salido de la universidad, y que “no sólo es una fuente bien diseñada, sino que también está bien pensada”. Cabe destacar que, pese a que muchos han entendido el sketch como una sátira contra la tipografía Papyrus, lo cierto es que se trata más de una crítica al taquillero film, que se gastó millones de dólares en efectos especiales, pero fue incapaz de invertir en una tipografía personalizada. Tanto es así que Papyrus volverá a ser utilizada en las secuelas de la película, y no sólo en el título oficial sino también en los subtítulos. Por otra parte, hay un detalle del que no se ha hablado demasiado, y es el guiño que, en el mismo sketch, se hace a la que está considerada la tipografía más detestada de la historia: la Comic Sans. Justo al finalizar el corto, cuando la palabra Papyrus aparece en pantalla, lo hace escrita en Comic Sans, rematando así un gag que, seguro, a más de un diseñador gráfico le habrá hecho revivir alguna que otra experiencia propia. Porque, ¿qué pensará el creador de los créditos de la popular producción de Netflix Stranger Things cuando se entere de que la tipografía que escogió para crearlos (la ITC Benguiat, diseñada por Ed Benguiat en 1978) es la misma que la que los supermercados Mercadona utilizan para su marca Hacendado?