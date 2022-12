Pop & Pac Studio rinde homenaje a la aviación comercial en Miami to New York

Share this...

La agencia creativa australiana Poc & Pac, dirigida por David Popov y Mauris Lai, ha sido la encargada de dar vida a Miami to New York, un impactante espacio gastronómico ubicado a las afueras de Melbourne. Para este proyecto, el equipo creativo a cargo de la cuenta se inspiró en la era dorada de la aviación comercial. Con dejos art déco, como no podía ser de otra manera, pero al mismo tiempo, condimentado con la frescura propia de una urbe costera como Miami, se consiguió componer un sistema tan sofisticado como familiar que consigue sin apenas esfuerzo, ofrecer a sus visitantes un entorno diferencial. Destaca especialmente el trabajo realizado en el apartado de la señalética, escultórico y funcional.