Seachange da vida a Think. Una intervención «out of the box»

Mucho, mucho, mucho más que cajas de cartón

Think, compañía neozelandesa especializada en diseño y producción de cajas de cartón de alta gama, buscaba dar un salto de calidad en cuanto a imagen y para ello decidió hacerse con los servicios de Seachange, el siempre interesante estudio australiano propiedad de Amanda Gaskin y Tim Donaldson.

«Mat Bogust (máximo responsable de Think) es un personaje extremadamente extrovertido y un completo apasionado por su oficio. Cuida los detalles y siempre ofrece resultados excepcionales. Po esta razón, cuando pensamos en qué crear, nos preguntamos cómo sería alguien si se obsesionara tanto con el cartón que este lo dominara literalmente. Imaginamos una realidad alternativa en la que el equipo de Think se convertía en seres mitad caja, mitad humano. Una especie de Blade Runner o Ex Machina de cartón, por así decirlo», comenta Gaskin.

Efectivamente, a partir de este punto, la gente de Seachange desarrolló un universo protagonizado por hombres y mujeres con variopintas cajas de cartón por cabeza, simplemente genial.

Por supuesto, decirlo es infinitamente más fácil que hacerlo pero se consiguió llegar a buen puerto. El material fotográfico resultante lidera las páginas de una exquisito catálogo con aires editoriales contenido, como no, en una caja de cartón. La propuesta de Seachange se completa con un sitio web a la altura que se recrea en la idea original. Lo dicho, mucho, mucho más que cajas de cartón.