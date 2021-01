Story, el branding con historia de For The People. Un subidón de creatividad y cafeína

Share this...

Naming, packaging, papelería, señalética, sitio web, copies,…

Cuando comenzamos a creer que la comunidad creativa internacional se está quedando sin materia prima para conceptualizar el branding de un espacio gastronómico temático —tan de moda últimamente—, nos llegan proyectos como Story, un original café situado en los suburbios de Sidney que, como valor añadido, regala a sus clientes un puñado de historias originales con cada producto o visita a su establecimiento.

El trabajo, obra de For The People, un interesante estudio australiano fundado por Jason Little y Damian Borchok en 2014, ha sido articulado a partir del poder de la palabra escrita y la narrativa: «Story celebra el papel fundamental del café en el desarrollo de las historias de nuestras vidas. Por ejemplo, una conversación sobre un cortado podría convertirse en una historia de amor, o un croissant en la razón por la que divorciarse», comentan responsables del estudio con sedes en Sydney y Launceston.

Bajo esta premisa, el equipo encargado del proyecto fue componiendo una a una las piezas necesarias para un establecimiento de estas características: desde el naming, el packaging, o la papelería, hasta la señalética, el sitio web o los brutales copies.

El proyecto, dirigido por el propio Jason Little, ha contado con Mat Groom y Daniel St. Vincent para el desarrollo de las innumerables historias (100% originales) que pueblan y dan vida a un ecosistema gráfico honesto y ciertamente original desde el punto de vista conceptual.

La ilustraciones son sin duda otro punto fuerte, a cargo de Ilana Bodenstein, se tratan de composiciones frescas, de trazos austeros, que terminan por cerrar una propuesta sin fisuras.