The Graphic Language of Neville Brody 3. Un asalto visual a los sentidos

“En diseño editorial hay que comprometerse con el contenido. Todas las revistas expresan una identidad, que debe ser bien expresada y de forma fluida”.

Se publicó el muy esperado libro The Graphic Language of Neville Brody 3, casi 30 años después de sus dos monografías anteriores, The Graphic Language of Neville Brody 1 y 2 (1988 y 1994 respectivamente). El nuevo volumen incluye proyectos realizados desde mediados de los 90 a la actualidad. Escrito y editado por Neville Brody junto a Adrian Shaughnessy, con prólogo de Steve Heller y texto adicional de Naomi Hirabayashi y Jo-Ann Furniss.

“Trabajamos junto a Adrian Shaughnessy reuniendo el material y fue realmente duro”, dijo el diseñador inglés acerca del enorme volumen de trabajo exhibido. The Graphic Language of Neville Brody 3 se organiza en secciones temáticas que abordan campos esenciales de su diseño, que incluye su conocida experimentación tipográfica (Re: Fuse), gráfica e información (Typo/ Graphism), subversión cultural (Anti/ Pro) y sistemas de diseño (Type/ DNA). Brody explora exhaustivamente cada proyecto, desde marcas importantes a revistas de alcance global. El diseño exhibido en el libro es un recordatorio de su continuo interés y compromiso con el mundo editorial, con casos como el periódico The Times, Arena Homme +, Vandals y The New British.

En la presentación del libro organizada por MagCulture, Neville Brody ofreció algunas ideas acerca de sus proyectos, con evocaciones a sus inicios y al mundo editorial. «Con la explosión punk se produjo el big bang en las calles y en la gráfica. Fueron tiempos interesantes. Comencé haciendo fanzines con fotocopias y máquinas de fax”. Acerca de su participación en la emblemática revista The Face, «Nick Logan, su editor, me daba mucha libertad para diseñar. Todo era muy impredecible y anárquico, aunque con mucha energía, siempre pensando en una narrativa visual para los lectores. En The Face, cada letra de los títulos era dibujada y las páginas construidas a mano”. Para Brody, las revistas son un objeto a diseñar para lectores y no lectores, “en diseño editorial hay que comprometerse con el contenido. Todas las revistas expresan una identidad, que debe ser bien expresada y de forma fluida”.

Para quienes atesoramos sus dos primera ediciones, este tercer volumen se convierte en la gran novedad del año acerca de uno de los diseñadores más importantes de su generación. Según Shaughnessy, «Neville Brody definió el aspecto de la escena musical de la década de 1980 como director de arte de The Face. Desde entonces, Brody ha demostrado constantemente que es uno de los diseñadores gráficos más innovadores y cambiantes de la época. En las casi últimas tres décadas, Brody desarrolló un nuevo cuerpo de diseño editorial, tipográfico, de información y de marcas audaz y sofisticado para clientes globales que incluyen a Samsung, Shiseido, Coca-Cola, The Channel 4 del Reino Unido y Dom Perignon, entre otras.” Virtudes que convierten a The Graphic Languaje en una lectura esencial para entender la evolución del diseño en las últimas tres décadas.