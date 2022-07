The Honest Drop, de Makebardo. Cerveza neozelandesa, diseño argentino

Share this...

Una refinada paleta, escueta pero de gran contraste, y un ortodoxo sistema de cuadrículas

El estudio neozelandés Makebardo, fundado y dirigido por los diseñadores argentinos Bren Imboden y Luis Viale, firma la identidad de The Honest Drop, una marca de cervezas artesanales con la que, las destilerías Cargo, busca hacerse un lugar en el mercado. Montados en una refinada paleta, escueta pero de gran contraste, y un ortodoxo sistema de cuadrículas, la gente de Makebardo logró dar vida a un paisaje atractivo y efectivo que consigue desmarcarse de la competencia actual de forma instantánea. «En cuestión de segundos, el packaging puede empujarnos a comprar o no un producto. Por eso, nos centramos en lo esencial, eliminando el resto. No ponemos el foco en reducir, ponemos el foco en lo importante a través de un diseño auténtico y sin género».