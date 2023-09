Toundra: los pepinos de diseño de LG2. De la tundra canadiense al mundo

Share this...

¿Una nueva forma de consumir vegetales?

Si los vegetales de consumo no ocupan un lugar de privilegio en el imaginario popular o peor aún, no reciben todo el crédito que se merecen, es porque los profesionales del diseño aún no se habían puesto manos a la obra… pero esto se acabó. LG2, uno de los estudios más importantes de Canadá, dirigido actualmente por Monique Leroux, es el responsable de la nueva identidad de Toundra, una pujante red de invernaderos de alta tecnología especializada en la producción de pepinos, que está revolucionando el mercado de los vegetales frescos y cultivo local, en una gélida urbe como Quebec.

Producidos en Saint-Félicien, en un clima nórdico a un paso de la tundra canadiense, los de LG2 sabían de que estaban ante una grana oportunidad para cambiar las reglas de juego y no la dejaron escapar. “Las verduras frescas merecen una identidad de marca igualmente fresca, por lo que decidimos crear un sistema visual tan atractivo como amigable”, comentan responsables del proyecto.

Lo primero que llama la atención de la propuesta de LG2 es su compromiso con la heterodoxia. Una descarada huida hacia delante para escapar lo más rápido y lejos posible de los lineamientos estéticos propios de la industria. Ni aires artesanales, ni sabor a tierra,… ni nada de eso, las piedras fundacionales de la marca son: un histriónico verde flúor que acapara toda la atención y un robusto logotipo de trazos indescifrables. “La tipografía redondeada hace eco de la abundancia durante todo el año de los invernaderos, mientras que las líneas limpias y rectas son un guiño al enfoque riguroso de Serres Toundra en la agricultura», comentan desde LG2 y agregan: «La paleta de colores de la marca está inspirada en los tonos de los invernaderos, y las ilustraciones juguetonas aparecen en muchos de los activos de la marca, comunicando el mensaje de que Toundra es una marca amigable que produce los 365 días del año”.

El sistema se completa con una delicada serie de ilustraciones de corte iconográficas y un trabajo fotográfico sublime. «LG2 realmente entendió nuestro deseo de ofrecer a los quebequenses vegetales frescos y de producción local durante todo el año. Queremos que la gente sepa que nuestro productos son deliciosos”, afirman desde Toundra.