Vegetarian Table, de More Than That. Un packaging de buena semilla

A por un mundo verde

El estudio de diseño gráfico surcoreano, More Than That, ha dado forma y vida a una interesante iniciativa que busca ayudar y/o alentar a todos aquellos que están pensando en dar sus primeros pasos en el mundo del vegetarianismo. Se trata de Vegetarian Table, un encantador kit compuesto con las herramientas y productos indispensables para cultivar tu propio huerto. El objetivo, según comentan los responsables del proyecto, es ayudar a franquear las barreras que ha menudo se encuentran los interesados en cambiar de estilo de vida. «Queremos ayudar a las personas a comprender el vegetarianismo para animarlas a vivir una vida sana y ecológica», comentan desde el estudio ubicado en la ciudad de Busán.

La propuesta de More Than That es tan simple como elegante, una pequeña caja de cartón reforzado guarda en su interior una serie de sobres de papel con semillas de diferentes hortalizas, una pequeña espátula de madera para jardinería —con una delicada firma pirograbada—, y un par de frascos de tofu vegetariano de dos sabores distintos.

El paisaje gráfico, sin duda la piedra angular de Vegetarian Table, se construye a partir de una colección de logradas ilustraciones a dos colores que además de identificar cada producto y variedad, consiguen trasmitir el espíritu y propósito de la marca. De trazos robustos, casi descuidados, las figuras terminan de conformar un paisaje honesto que invita a los usuarios a experimentar. «El objetivo era conseguir reflejar el placer de comer alimentos elaborados con verduras cultivadas con la propia mano».