Vuoden Huiput XV: identidad visual de Kuudes. Diseñadores audiovisuales

Premio Red Dot 2017: Brand Identity & Design

La agencia de diseño Kuudes, con sedes en Finlandia y Suecia, es la autora de la identidad visual de Vuoden Huiput XV, la competición anual de diseño creativo más importante de Finlandia y que organiza Grafia, la asociación finlandesa de diseñadores de comunicaciones audiovisuales. El diseño, claro, sencillo y directo, juega con la monocromía y la imagen del boxeador estadounidense del siglo XIX John L. Sullivan, considerado el último campeón mundial de boxeo a puño limpio y el primero de boxeo con guantes. El trabajo se adapta fácilmente a todos los canales de la comunicación: materiales impresos, contenido online y materiales necesarios para eventos como lonas o banderolas. El proyecto ha sido ganador del premio Red Dot: Best of the Best 2017 en la categoría de identidad y diseño de marca.