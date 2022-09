Share this...

Una sencilla y refrescante solución

El diseñador industrial británico Philippe Malouin es el autor de 1 To 4, una colección de recipientes de corte escultórico que desde la modularidad, ofrece una sencilla y refrescante solución para nuestro día a día. Producidas en cemento, con acabado de cera pulida, las piezas 1 To 4 no dejan indiferente a nadie.