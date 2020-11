Actiu Store nace para llevar los espacios profesionales de trabajo al hogar

Share this...

Esta nueva iniciativa busca facilitar al gran público el acceso a productos certificados

Actiu, referente español en diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, presenta Actiu.Store, una nueva tienda online que tiene como objetivo facilitar al gran público el acceso a unos productos certificados, creados para preservar la salud y el bienestar en cualquier entorno de trabajo profesional.

Esta notable iniciativa de la famosa firma alicantina, Premio Nacional de Diseño en 2017, es una respuesta a las necesidades actuales del teletrabajo: «Con el repunte de la pandemia, cientos de miles de trabajadores van a tener que realizar parte de su trabajo en remoto y debemos aplicar lo que hemos aprendido en los últimos meses para lograr el mejor equilibrio entre eficiencia y salud», comenta Soledat Berbegal, consejera y directora de reputación de marca de Actiu y agrega: «Es importante que el espacio sea el adecuado. Nosotros apostamos por llevar el mejor equipamiento profesional a los hogares y especialmente ahora que las grandes organizaciones ya trabajan para aportar a sus empleados un entorno diferenciado, en el cual desarrollen su actividad laboral de manera eficiente, segura y apoyada tecnológicamente, sin olvidar el diseño y adecuarnos a sus gustos. Estamos ante una revolución, ya que las empresas empiezan a impulsar junto a sus empleados sus entornos de trabajo en el hogar”.

Con Actiu Store, la compañía alicantina busca integrar en el hogar un mobiliario de alto rendimiento que aporte un diseño funcional y sostenible, en definitiva, llevar los espacios profesionales de trabajo a nuestros hogares. «Actualmente un gran porcentaje de los españoles teletrabaja, pero no lo hacen en las mejores condiciones. La pandemia de COVID-19 los ha llevado a improvisar un lugar que a menudo no cuenta con las mejores garantías para desarrollar el trabajo», comentan desde Actiu. Y es que según un estudio realizado el pasado mes de octubre, el 46% de los consultados —cerca de 400 profesionales— manifiestan que su lugar de trabajo es improvisado y provisional y el 86% considera que el mobiliario debe ser un elemento fundamental para el teletrabajo. Estas deficientes condiciones no son las más óptimas y pueden ocasionar problemas y molestias asociadas a un uso inadecuado del mobiliario durante el teletrabajo.

El lanzamiento de este eCommerce supone una nueva división de consumo de Actiu para nuevos públicos, y que transformará el diseño del hogar con un mobiliario que crea nuevas tendencias en la configuración del home office, fusionando de manera disruptiva el espacio profesional y el personal. En este sentido, la compañía trabaja ya en diferentes propuestas home office bajo distintos estilos de interiorismo. En este artículo (enlace) repasamos cuatro fantásticas propuestas en estilo nórdico, mediterráneo, industrial y natural.