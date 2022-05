Adler, el revistero escultural de Adolfo Abejón

Share this...

De líneas amables pero de gran personalidad

El diseñador catalán Adolfo Abejón nos tiene acostumbrado a piezas de mobiliario tan atrevidas como deliciosas, Adler no podía ser la excepción.

Se trata de un revistero de metal de líneas amables —pero de gran personalidad— inspirado en la obra de Alexander Calder, el padre de la escultura cinética. A diferencia de las piezas del famoso escultor estadounidense, el revistero de Abejón no registra movimiento, pero aún así, su presencia no pasa desapercibida. Brillante.